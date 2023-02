Holdings verdienen de spotlights

Beursgenoteerde investeringsmaatschappijen – holdings genoemd – zijn populair onder particuliere beleggers. Terecht: het zijn vaak familiebedrijven die de lange termijn niet uit het oog verliezen. Dit uit zich in uitstekende rendementen. Wij vergelijken HAL met Sofina.

Dit artikel verscheen eerder in IEX Expert van 27 januari.

De meeste holdings presteren over de lange termijn beter dan de markt. Daarnaast bieden deze investeringsmaatschappijen extra toegevoegde waarde voor particuliere beleggers, omdat ze kunnen investeren in bedrijven waar particulieren geen toegang toe hebben.

En dan noteren deze investeringsmaatschappijen ook nog eens tegen een discount ten opzichte van de intrinsieke waarde. Genoeg redenen dus om de spotlights te richten op holdings.

HAL doet het beter

HAL staan voor Holland Amerika Lijn. In 1989 werd deze rederij verkocht voor een bedrag van 1,2 miljard gulden. De oprichtersfamilie Van der Vorm gebruikte het geld om te investeren in nieuwe bedrijven. Met succes, want inmiddels kent HAL een beurswaarde van ruim €11 miljard.

De afgelopen vijftien jaar heeft de investeringsmaatschappij een stevige outperformance behaald ten opzichte van de Eurostoxx 50. Daar waar de Europese index blijft steken op een op een winst van 70%, behaalde HAL over diezelfde periode een winst van liefst 220%.

Focus op de olie-industrie

De laatste vijf jaar blijft de koers van HAL achter op de brede markt. Dit komt doordat het bedrijf voornamelijk investeert in de olie-industrie. Zowel de aandelen SBM Offshore, Vopak als het in 2022 overgenomen Boskalis deden niet mee aan de bullmarkt van 2013-2021. Wel boekte HAL een succes met zijn investering in brillenketen GrandVision.

Hoewel HAL nog altijd zeer geliefd is onder particuliere beleggers, is het zijn charme deels kwijt. Vroeger noteerde het aandeel geregeld tegen een premie ten opzichte van de intrinsieke waarde. Rond de jaarwisseling was er echter sprake van een discount van 14% van de door ons berekende netto intrinsieke waarde.

Deze discount is niet voor niets. De deelneming in Boskalis goed is voor liefst een derde van de intrinsieke waarde. Daar komt bij dat de beursgenoteerde belangen goed zijn voor ruim 20% van de intrinsieke waarde. Dit zijn bedrijven waar particuliere beleggers ook zelf in kunnen beleggen. En niet te vergeten: HAL beschikt over een cashberg van €3,6 miljard, die door inflatie minder waard wordt.

Sofina vaak eerste investeerder

Ook Sofina noteert tegen een stevige discount. Per september 2022 bedraagt de korting ten opzichte van de intrinsieke waarde liefst 33%. Dat terwijl deze Belgische holding over de afgelopen vijftien jaar zelfs nog een beter trackrecord kan overleggen dan HAL. Aandeelhouders behaalden in die periode een totaalrendement van 260%.

Het succes van de investeringsmaatschappij komt voort uit het feit dat het beschikt over een zeer omvangrijk netwerk. Daar komt bij dat de familie Boël echt voor de lange termijn gaat. Het zegt voldoende dat Sofina behoorde tot de eerste investeerders in Facebook, Google en Dropbox. Sofina belegt met name in bedrijven die nog niet beursgenoteerd zijn.

Daarnaast is de beleggingsportefeuille van Sofina uitermate goed gespreid. De holding belegt in honderden bedrijven. Het gaat om langetermijninvesteringen in volwassen bedrijven, groeibedrijven en startups. Zo biedt de Belgische holding optimaal toegevoegde waarde, aangezien particuliere beleggers geen toegang toe hebben tot deze bedrijven.

Bovengemiddeld risicovol

De beleggingsportefeuille van Sofina is dus goed gevuld met groeibedrijven. Dit maakt deze belegging wel bovengemiddeld risicovol. Het behoeft geen uitleg dat beursjaar 2022 er een was om snel te vergeten. Ook omdat Byju’s – waar Sofina een significante deelneming in heeft – recent in opspraak kwam. Zo wantrouwt een bekende shorter de cijfers van de educatie-app.

Inmiddels heeft Sofina een stevige afboeking gedaan op dit belang. Echter, dankzij de goede spreiding van de portefeuille valt de negatieve impact van deze financiële tegenvaller te overzien.

Langetermijn-trackrecord

Beursgenoteerde holdings zijn een interessant alternatief voor ETF’s. Ze bieden beleggers de mogelijkheid tegen een stevige discount mee te liften op de bagagedrager. De perfecte investeringsmaatschappij kent een ijzersterk langetermijntrackrecord, is goed gespreid, belegt in veel niet-beursgenoteerde bedrijven en noteert tegen een stevige discount ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Wat ons betreft komt Sofina hier het dichtst bij in de buurt. De Belgische holding behaalde sinds begin 2008 – en dus aan de vooravond van de kredietcrisis – een gemiddeld jaarlijks rendement van 9%. De Eurostox 50 blijft steken op een winst van 3,6%. Daar komt bij dat het aandeel noteert tegen een fikse discount van 33%.

Gelet op het beleggingsbeleid en de toegevoegde waarde die Sofina biedt, denken wij dat deze discount er snel uit kan lopen. Ook HAL vinden wij een uitstekende belegging, maar het kan qua spreiding en discount niet tippen aan Sofina. Kortom, België versus Nederland eindigt in een ruime 4-1 overwinning voor de Belgen.

Niels Koerts heeft een longpositie in Sofina.