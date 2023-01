"NPO slaat plank volledig mis met docuserie Planet Finance"

Nou ja, alsof jij als "specialist" alles zo goed weet Niels. Ik zou jou ook geregeld miskleunen maken waar je u tegen zegt. Op die manier bezien zou je dus best een standpunt dat alles speculeren en "snel (of langzamer voor de bangerds) rijk worden" is. De een is alleen wat risico avers dan de ander. Ikzelf beleg, eh speculeer, (uh, hoe moet ik het noemen) al decennia, en kan eigenlijk niet anders stellen dat de beurzen en bedrijven een hoge mate van speculatie in zich heeft. Kijk eens hoe de beurzen regelmatig op en neer spuiten zonder nieuws: puur omdat iedereen continu met zijn geld zit te schuiven om ergens anders nog sneller rijk te worden. Beleggen, en in nog sterkere mate speculeren, is in de kern nou eenmaal een vies spelletje, want het gaat altijd over groei, de beste, snelste en meest verdienende zijn. En alle schapen lopen overwegend één kant op, tot ze schrikken en met zijn allen de andere kant op rennen. Ik ben het dus niet oneens met de stelling dat de beurs in essentie een casino is, en mister market uitermate grillig kan zijn. Gezien je 'involvement': begrijpelijk (maar jammer) dat je zo verongelijkt reageert op kritische geluiden waar toch echt ook een kern van waarheid in zit.