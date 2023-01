"NPO slaat plank volledig mis met docuserie Planet Finance"

Deze week besteden we in de IEX BeleggersPodcast aandacht aan de recent uitgekomen documentaireserie Planet Finance. De VPRO poogt met deze serie in beeld te brengen hoe de financiële wereld in elkaar steekt. Helaas slaat de omroep hierbij de plank volledig mis.

De gloednieuwe docuserie gaat namelijk helemaal niet in op beleggen. Zo wordt er in alle zes afleveringen met geen woord gerept over cashflow, dividend, compound interest of zelfs ETF’s, hetgeen is waar beleggen daadwerkelijk over gaat.

In plaats daarvan worden in de docuserie vooral extremen belicht. Denk aan hype-aandelen zoals GameStop, crypto, handelen in oliefutures, valuta en rampenobligaties. Spannende verhalen, maar ook dit heeft niets met beleggen te maken. Beleggen hoort saai te zijn en over de lange termijn te gaan.

Verschil tussen handelen en beleggen is regisseur niet duidelijk

Het is dan ook jammer dat voornamelijk (oud-)handelaren aan het woord kwamen. Iedereen met enige ervaring op de beurs leert gauw genoeg dat er een groot verschil is tussen handelen en beleggen. Het is dan ook allerminst verrassend dat regisseur Marije Meerman zelf niet belegt.

Het is teleurstellend om te zien dat een docureeks over financiën, wat an sich een fantastisch idee is, wederom deze insteek heeft. Veel mensen hebben behoefte aan een helder beeld over beleggen. Zo kan maandelijks in ETF’s beleggen voordelig zijn voor velen. Niet enkel voor ‘de rijken’, maar ook voor Jan Modaal.

Beleggen oogt op deze manier weer als een smerige en onethische bezigheid. Ja, er zijn niet-duurzame aandelen zoals die van wapenfabrikanten en oliemaatschappijen. Maar er zijn ook innoverende, duurzame bedrijven die door beleggers gestimuleerd kunnen worden en door hun beursnotering snel kunnen groeien. Het is maar net waar je als belegger voor kiest.

Tekort aan beurskennis bij traditionele media

De oorzaak is vermoedelijk te vinden in een tekort aan kennis. Op die manier blijft dit oppervlakkige en ongenuanceerde beeld over beleggen bestaan. De onderstaande quote uit een recensie in Trouw is veelzeggend over het niveau van de traditionele media als het gaat om beleggen: "Deze serie hadden we eigenlijk allang moeten hebben. Hij is een aanrader voor ieders financiële opvoeding, en hij is geen straf ook."

De complete podcast waarin uitgebreid ingegaan wordt op Planet Finance luistert u op Spotify, Apple Podcasts of simpelweg hieronder.



Verder komen deze week ook de volgende onderwerpen aan bod:

Waarom de wereldindex achterblijft bij Europese aandelen

Lagarde geeft een advies aan beleggers

De kwartaalcijfers van Beter Bed

De meevallende kwartaalcijfers, maar ook beroerde conference call, van Just Eat Takeaway

De positieve winstwaarschuwing van ASMI

Netflix, dat ruim 7 miljoen nieuwe abonnees aan zich wist te binden

Azerion

Adyen

Kiek op de Grafiek: Galapagos

Grafiek Galapagos