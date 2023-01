Beste beleggingsfondsen in 2022

De nominaties voor de IEX Gouden Stier 2022 zijn bekend. In de categorie Beleggingsfondsen dingen tien producten mee naar de titel Beleggingsfonds van het Jaar. Een beleggingsfonds selecteren is geen sinecure. Er zijn duizenden fondsen om uit te kiezen, in allerlei verschillende categorieën. IEX maakt het speelveld voor beleggers overzichtelijker. De nominaties voor de IEX Gouden Stier en de uiteindelijke prijzen geven een mooie indicatie welke beleggingsfondsen het meeste waar voor hun geld bieden. Dit zijn de beoordelingscriteria Voor de selectie van de genomineerden hebben we de fondsen binnen de verschillende asset categorieën vergeleken op consistentie, kosten, kapitaalbehoud, driejaarsrendement en total return. We maakten hiervoor gebruik van de beoordelingsmethodiek Lipper Leaders van onze datapartner Refinitiv Lipper. Alleen fondsen die in voldoende mate verkrijgbaar zijn voor particuliere beleggers (op een van de grote retailplatforms of bij grootbanken) kwamen in aanmerking voor selectie. Verschillende beleggingscategorieën Om ervoor te zorgen dat er voor beleggers ook echt wat te kiezen valt, hebben we aandelenfondsen geselecteerd in verschillende beleggingscategorieën. Dit resulteerde in een top-10 met vier wereldwijde aandelenfondsen, twee Europese aandelenfondsen, een Amerikaans en een Aziatisch aandelenfonds en twee sectorfondsen. Dit zijn de genomineerden Binnen de verschillende categorieën blonken de onderstaande tien fondsen de afgelopen jaren uit in de bovengenoemde criteria. Zij zijn genomineerd voor de IEX Gouden Stier en mogen zich IEX Beste Keuze noemen: Actiam Duurzaam Europees Aandelenfonds

