Beste online beleggingsoplossingen in 2022

De nominaties voor de IEX Gouden Stier 2022 zijn bekend. Welke online beleggingsoplossingen dingen mee naar deze prestigieuze prijs? Voorheen had u een groot vermogen nodig om uw beleggingen uit te besteden aan een professional. Maar inmiddels zijn er tientallen aanbieders waar u al met enkele tientjes welkom bent. Maar bij wie is uw vermogen nu in de beste handen? De jaarlijkse uitreiking van de IEX Gouden Stieren heeft als doel de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker maken voor ú, de belegger. De nominaties en de awards geven een mooie indicatie welke financieel dienstverleners in de ogen van consumenten en/of een vakjury hun klanten het meeste waar voor hun geld bieden. Het oordeel van 5.300 beleggers Voor vijf categorieën hebben we de nominaties laten bepalen door de consument: brokers, crypto exchanges, vermogensbeheerders, online beleggingsoplossingen en private banks. U als belegger weet immers als geen ander of de aanbieder alle mooie beloften ook waarmaakt. Meer dan 5.300 beleggers hebben hun oordeel gegeven over zes criteria: de gebruiksvriendelijkheid van de website, gebruiksvriendelijkheid van de app, de informatievoorziening, de service / kwaliteit van de helpdesk, het behaald rendement en de prijs/kwaliteitverhouding. Omdat het uiteindelijk gaat om het behaald resultaat, hebben de laatste twee categorieën een hogere weging gekregen. Deze online beleggingsoplossingen zijn beste keuze Van de 56 online beleggingsoplossingen en vermogensbeheerders die door beleggers zijn genoemd, hebben de onderstaande tien aanbieders de hoogste score behaald. Zij zijn genomineerd voor de IEX Gouden Stier en mogen zich IEX Beste Keuze noemen: Axento Vermogensbeheer

Doelbeleggen

NNEK Vermogensbeheer

Dexxi

Brand New Day

Peaks

ASN Doelbeleggen

Fitvermogen

Robeco ONE

Evi van Lanschot De resultaten van het onderzoek vindt u terug in de Beste Keuze-vergelijker, die te raadplegen is op IEX.nl. Wie wordt Online beleggingsoplossing van het jaar? Een onafhankelijke jury zal de komende maanden beoordelen welke van de bovenstaande tien partijen in het afgelopen jaar overall de meest onderscheidende prestatie heeft geleverd voor Nederlandse beleggers en de titel Online beleggingsoplossing van het Jaar mag dragen. Dit wordt begin 2023 bekend gemaakt. Enkele highlights uit het beleggersonderzoek Axento Vermogensbeheer heeft de hoogste overall score behaald (4,66 op een schaal van 1 tot en met 5)

Axento heeft bovendien op alle zes criteria de hoogste score behaald

Doelbeleggen (4,39 punten) en NNEK Vermogensbeheer (4,14) maken de top-3 compleet

Doelbeleggen bekleedt de tweede plaats op het gebied van rendement, prijs/kwaliteitverhouding, gebruiksvriendelijkheid van de website en de informatievoorziening

De beleggen-met-je-digitale-wisselgeld-app Peaks scoort hoog in gebruiksvriendelijkheid van de website en de app

NNEK onderscheidt zich door de service

Klanten van ASN Doelbeleggen spreken vooral hun waardering uit over het duurzame karakter

Klanten van Dexxi roemen de reactiesnelheid: 'Er wordt zelfs staande de vergadering gereageerd' Bekijk de volledige uitslag in de IEX Beste Keuze-vergelijker Zie ook de nominaties in andere categorieën: Private banks

