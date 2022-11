Beste brokers in 2022

De nominaties voor de IEX Gouden Stier 2022 zijn bekend. Welke online brokers dingen mee naar deze prestigieuze prijs? Onder invloed van de lage rente en aanhoudend stijgende aandelenkoersen hebben de afgelopen jaren meer beleggers dan ooit de beurs weten te vinden. Hoewel de marktomstandigheden inmiddels minder gunstig zijn en banken en brokers het aantal klanten weer wat zien dalen, beschouwen veel beleggers aandelen nog steeds als de beste manier om vermogen op te bouwen. Historisch gezien levert beleggen immers nog altijd een hoger rendement op dan sparen. Uiteraard is het wel belangrijk om zaken te doen met een betrouwbare, voordelige broker met een aanbod waar u goed mee uit de voeten kunt. Het aantal marktpartijen is de afgelopen jaren toegenomen, waarbij zich vooral een strijd om de jonge belegger lijkt af te tekenen. Met 'gratis' beleggen, fractionele aandelen, spaarplannen en crypto's proberen brokers klanten naar zich toe te trekken. Het toegenomen aanbod van aanbieders en diensten brengt een luxeprobleem met zich mee, want hoe vind je nu de beste broker? Het jaarlijkse IEX-onderzoek onder Nederlandse beleggers kan hierbij helpen. Daarin geven klanten van deze partijen zelf antwoord op de vraag wat hen wel en niet bevalt aan de geboden dienstverlening. Oftewel: wie biedt het meeste waar voor zijn geld? 5.300 beleggers hebben gesproken Meer dan 5.300 beleggers hebben hun oordeel gegeven over zeven criteria: de gebruiksvriendelijkheid van de website, gebruiksvriendelijkheid van de app, het assortiment, de handelsmogelijkheden, de informatievoorziening, de service / kwaliteit van de helpdesk en de prijs/kwaliteitverhouding. Omdat de kosten rendement afsnoepen en vooral van belang is waar u het meeste waar voor uw geld krijgt, heeft dat laatste criterium een zwaardere weging meegekregen. Deze brokers zijn beste keuze Van alle brokers die door beleggers zijn genoemd, hebben de onderstaande tien aanbieders de hoogste score behaald. Zij zijn genomineerd voor de IEX Gouden Stier en mogen zich IEX Beste Keuze noemen. ABN Amro

BUX Zero

DeGiro

eToro

FXFlat

IG

Lynx

Mexem

Plus500

Trade Republic De resultaten van het onderzoek vindt u terug in de Beste Keuze-vergelijker, die te raadplegen is op IEX.nl. Wie wordt de broker van het jaar? Een onafhankelijke jury zal de komende maanden beoordelen welke van de bovenstaande tien partijen in het afgelopen jaar overall de meest onderscheidende prestatie heeft geleverd voor Nederlandse beleggers en de titel Broker van het Jaar mag dragen. Dit wordt begin 2023 bekend gemaakt. Enkele highlights uit het beleggersonderzoek Trade Republic heeft de hoogste overall score behaald (4,09 op een schaal van 1 tot en met 5)

Van alle grootbanken heeft alleen ABN Amro het weten te schoppen tot Beste Keuze.

De website van IG wordt door beleggers als meest gebruiksvriendelijk beschouwd.

Bux Zero blinkt uit met de app. Ook de prijs/kwaliteitverhouding is daar volgens beleggers het meest in orde.

Van alle brokers waarderen beleggers het assortiment van Mexem het meest.

Mexem staat ook op een gedeelde eerste plaats met Lynx wat betreft handelsmogelijkheden

Lynx heeft de meeste punten behaald in de informatievoorziening en de service/helpdesk

Vier brokers zijn erin geslaagd om een totaalscore van meer dan 4 punten te behalen: Trade Republic, IG, Lynx en FXFlat. Bekijk de volledige uitslag in de IEX Beste Keuze-vergelijker Zie ook de nominaties in andere categorieën: Private banks

Vermogensbeheerders

Online beleggingsoplossingen

Crypto exchanges

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.