Beste crowdfundingplatforms in 2022

Beeld: iStock

De nominaties voor de IEX Gouden Stier 2022 zijn bekend. Welke tien partijen dingen mee naar de titel Crowdfundingplatform van het Jaar? De komst van een Europees paspoort voor crowdfundingplatforms zal de crowdfundmarkt ongetwijfeld behoorlijk op zijn kop gaan zetten. Europese vergunning Mondjesmaat melden Europese marktpartijen dat ze een Europese Crowdfunding Service-Provider-vergunning (ECSP-vergunning) hebben ontvangen, waarmee ze met één licensie in de hele Europese Unie kapitaal kunnen ophalen, volgens dezelfde regels. Het Britse Crowdcube had in mei de primeur. Lendahand was het eerste Nederlandse platform met dit papiertje, en daarna volgden NLInvesteert, Oneplanetcrowd en SeedBlink (dat in augustus Symbid heeft overgenomen). Het vergunningenstelsel maakt niet alleen het speelveld voor marktpartijen groter; het moet ook de positie van particuliere beleggers verbeteren. Zo zijn crowdfundplatforms met een vergunning verplicht om allerlei relevante informatie te verstrekken, zoals de risico's, de berekening van de rente, de kosten van een investering en de rechten van investeerders. Ook worden er allerlei eisen gesteld aan de systemen, IT-beveiliging, betaalprocessen en de kwaliteit en integriteit van bestuurders. We zullen daar ongetwijfeld meer over horen, de komende jaren. Uitgebreid beleggersonderzoek Met de komst van andere marktpartijen zal het speelveld er niet overzichtelijker op worden. Des te waardevoller is de jaarlijkse uitreiking van de IEX Gouden Stier voor het Cryptoplatform van het jaar. Welke er met de prijs vandoor gaat, wordt begin volgend jaar duidelijk. In aanloop daar naartoe heeft IEX een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder particuliere beleggers. U als belegger weet immers als geen ander of een crowdfundingplatform alle mooie beloften ook waarmaakt. Meer dan 5.300 lezers van IEX hebben de vragenlijst ingevuld, onder wie 607 crowdfundbeleggers. Zij beoordeelden crowdfundingplatforms op zes criteria: de gebruiksvriendelijkheid van de website, het aanbod van investeringen, de presentatie van de projecten, de communicatie, de kosten en opbrengsten. Omdat het uiteindelijk gaat om het behaald resultaat, heeft de laatste categorie een iets hogere weging gekregen. Deze crowdfundingplatforms zijn beste keuze Van de 18 crowdfundingplatforms die door beleggers zijn genoemd, hebben de onderstaande 10 aanbieders de hoogste score behaald. Zij zijn genomineerd voor de IEX Gouden Stier en mogen zich IEX Beste Keuze noemen: Collin Crowdfund

Corekees

CrowdAboutNow

CrowdRealEstate

Geldvoorelkaar

Horeca Crowdfunding

Lendahand

Max Crowdfunding

NPEX

Oneplanetcrowd De resultaten van het onderzoek vindt u terug in de Beste Keuze-vergelijker, die te raadplegen is op IEX.nl. Wie wordt Crowdfundingplatform van het jaar? Een onafhankelijke jury zal de komende maanden beoordelen welke van de bovenstaande tien partijen in het afgelopen jaar overall de meest onderscheidende prestatie heeft geleverd voor Nederlandse beleggers en de titel Crowdundingplatform van het Jaar mag dragen. Dit wordt begin 2023 bekend gemaakt. Enkele highlights uit het beleggersonderzoek Corekees heeft de hoogste overall score behaald (4,65 op een schaal van 1 tot en met 5)

... dit duurzame investeringsplatform scoort het hoogst in alle selectiecriteria

Lendahand heeft de tweede plaats behaald, met 4,22 punten

Hierna volgt Horeca Crowdfunding, met 4,05 punten

Corekees, Horeca Crowdfunding en Max Crowdfunding hebben de hoogste score qua opbrengst Zie ook de nominaties in andere categorieën: Private banks

Vermogensbeheerders

Online beleggingsoplossingen

Crypto exchanges

Brokers

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.