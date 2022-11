Beste private banks in 2022

De nominaties voor de IEX Gouden Stier 2022 zijn bekend. Welke private banks dingen mee naar deze prestigieuze prijs? IEX Gouden Stier heeft als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken. De nominaties en de uiteindelijke prijzen geven een mooie indicatie van welke financieel dienstverleners in de ogen van consumenten en/of een vakjury hun klanten het meeste waar voor hun geld bieden. Het oordeel van 5.300 beleggers Voor vijf categorieën hebben we de nominaties laten bepalen door de consument: brokers, crypto exchanges, vermogensbeheerders, online beleggingsoplossingen en private banks. U als belegger weet immers als geen ander of de aanbieder alle mooie beloften ook waarmaakt. Aan onze oproep om deel te nemen aan het onderzoek, is massaal gehoor gegeven. Meer dan 5.300 beleggers beoordeelden hun banken, vermogensbeheerders en brokers op diverse onderdelen. De aanbieders met de hoogste scores maken kans op de Gouden Stier 2022. Vijf nominaties We trappen vandaag af met de categorie private banks. Welke banken zijn door consumenten het best beoordeeld op grond van hun expertise, online mogelijkheden, de kwaliteit van de dienstverlening, informatievoorziening, behaalde rendementen en prijs/kwaliteit? De volgende vijf partijen dingen mee naar de titel Private Bank van het Jaar: Bank ten Cate & Cie

Delen Private Bank

ABN Amro MeesPierson

Rabobank Private Banking

Van Lanschot private banking De resultaten van het onderzoek vindt u terug in de Beste Keuze-vergelijker, die te raadplegen is op IEX.nl. Wie wordt private bank van het Jaar? Een onafhankelijke jury zal de komende maanden beoordelen welke van de bovenstaande vijf partijen in het afgelopen jaar overall de meest onderscheidende prestatie heeft geleverd voor Nederlandse beleggers en de titel Private Bank van het Jaar mag dragen. Dit wordt begin 2023 bekend gemaakt op een feestelijke uitreiking. Enkele highlights uit het beleggersonderzoek Bank ten Cate & Cie behaalt overall de hoogste score (4,37 punten op een schaal van 1 tot en met 5).

Op alle onderdelen kiezen Nederlandse beleggers ofwel Delen Private Bank ofwel Bank ten Cate & Cie als beste. Dat zijn dan ook de duidelijke nummers 1 en 2.

Klanten van ABN Amro MeesPierson waarderen vooral de expertise en de kwaliteit van de dienstverlening. De bank scoort op beide onderdelen meer dan 4 punten.

Ook Van Lanschot private banking scoort onder klanten het hoogst op deze twee punten.

Rabobank blinkt vooral uit in online mogelijkheden en de kwaliteit van de dienstverlening.

Van alle bovengenoemde criteria wegen we het oordeel over rendement en de prijs/kwaliteit wat zwaarder. Het draait er immers vooral om wat u onder de streep overhoudt.

Qua rendement heeft Bank ten Cate & Cie de hoogste score behaald.

Delen voert het rijtje aan op het gebied van prijs/kwaliteit. Bekijk de volledige uitslag in de IEX Beste Keuze-vergelijker

