Beste crypto-exchanges volgens Nederlandse beleggers in 2022

De cryptomarkt kan behoorlijk grillig zijn. Bovendien moet u uitkijken met wie u zaken doet - er valt nog wel eens een partij zomaar om, terwijl adequaat toezicht ontbreekt. Toch zijn cryptovaluta's populair, met name bij een jongere doelgroep. In het Nationaal Beleggersonderzoek vroegen we Nederlandse consumenten onder meer naar hun ervaringen met crypto-exchanges. In Nederland zijn circa 1,9 miljoen cryptobeleggers, zo heeft onderzoeksbureau Multiscope becijferd. Zij hebben gezamenlijk €2,2 miljard uitstaan: bijna dertien keer zo veel als in 2018. Hoewel dat peanuts is vergeleken met het vermogen dat in aandelen, ETF's en beleggingsfondsen zit, is de cryptomarkt inmiddels wel een factor van betekenis geworden. Kijk goed met wie u zaken doet Een groeimarkt waarin naast forse verliezen ook flinke winsten behaald kunnen worden, trekt ook aanbieders en marktpartijen aan die niet zo solide zijn, zoals de val van stablecoin TerraUSD en - zeer recentelijk - cryptobeurs FTX laat zien. Dat maakt het voor cryptobeleggers extra belangrijk om kritisch te zijn in hun keuze met welke partijen zij zaken doen. De ervaringen van klanten geven uiteraard geen garantie, maar geven wel een aardige indicatie welke partijen bijvoorbeeld extra hun best doen op het gebied van service, gebruiksvriendelijkheid en informatievoorziening. Grootschalig consumentenonderzoek IEX heeft onlangs een groot onderzoek gedaan onder Nederlandse beleggers, waaraan meer dan 5.300 beleggers hebben deelgenomen. Een onderdeel van de vragenlijst ging over crypto-exchanges. Deze vragen zijn door 764 beleggers ingevuld. We stelden hen de volgende vragen: Hoe waardeert u het gebruiksgemak van de website en de app?

Wat vindt u van het aanbod van cryptomunten?

Hoe is de informatievoorziening?

Hoe beoordeelt u de service en de helpdesk?

En wat vindt u van de prijs/kwaliteitsverhouding? Top 10 Op basis van de bovenstaande criteria maakten we een lijst van de tien best beoordeelde crypto-exchanges (aflopend van de hoogste naar de laagste gemiddelde score): BUX Zero

Bitvavo

Bitmymoney

BTC Direct

Coinmerce

Knaken

Blox

LiteBit

Bitcoin Meester

Bitonic Zij zijn daarmee ook genomineerd voor de IEX Gouden Stier 2022. De winnaar van deze award wordt begin 2023 bekendgemaakt. De resultaten van het onderzoek vindt u terug in de Beste Keuze-vergelijker, die te raadplegen is op IEX.nl. Enkele highlights uit het beleggersonderzoek BUX Zero heeft overall de meeste punten behaald (gemiddeld 4,09 op een schaal van 1 t/m 5)

Bitvavo en Bitonic hebben volgens beleggers de meest gebruiksvriendelijke website

Ook de app van Bitvavo wordt het meest gewaardeerd, naast die van BUX Zero

Qua aanbod zijn cryptobeleggers het meest te spreken over BUX Zero en Coinmerce

De informatievoorziening houdt over de hele linie niet over: geen enkele aanbieder weet een 4 of 5 (van 5 punten) te scoren

... BTC Direct en BUX Zero doen het op dit vlak het best

Er wordt relatief veel geklaagd over hoge kosten en ook matige transparantie daarover

De service is volgens beleggers het meest op orde bij BUX Zero en Bitmymoney

De prijs/kwaliteitverhouding is het best op orde bij BUX Zero en Bitvavo Bekijk de volledige uitslag in de IEX Beste Keuze-vergelijker Zie ook de nominaties in andere categorieën: Private banks

Vermogensbeheerders

Online beleggingsoplossingen

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.