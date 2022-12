Beleggingsjaar 2022: terugblik en tips

2022 was een roerig jaar voor beleggers. Na een positief 2021 kregen beleggers in 2022 dalende koersen en veel beweeglijkheid voor hun kiezen. Hoe ga je het beste om met zo’n beursjaar? In dit artikel blikken we terug op 2022 en laten we zien dat het belang van een lange beleggingshorizon juist nu weer duidelijk wordt.

Terugblik: oorlog, inflatie en renteverhogingen

In februari 2022 werd de wereld opgeschrikt door de Russische inval in Oekraïne. Wat volgde was een gewelddadige oorlog die nog steeds voortduurt. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgde voor veel geopolitieke onzekerheid, met onrust op de beurs als gevolg.

Daarnaast speelde ook de oplopende inflatie een grote rol in de beursresultaten dit jaar. Gedurende het jaar steeg de inflatie steeds verder. Om de hoge inflatie tegen te gaan, besloten Centrale Banken om renteverhogingen door te voeren. Deze renteverhogingen zorgden ervoor dat obligaties minder aantrekkelijk werden. Daarnaast zorgde dit ook voor pessimisme onder aandelenbeleggers, omdat zij verwachtten dat renteverhogingen zouden resulteren in een recessie. Hierdoor daalden aandelenkoersen ook.

Sinds medio oktober lijken de koersen weer wat aan te trekken. Of hiermee al een stijgende trend in gang is gezet, is niet te voorspellen.

Beleggen voor de lange termijn

Na een aantal positieve beleggingsjaren laat een jaar als 2022 ons zien dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is op de beurs. Het is vooral belangrijk dat je als belegger niet gelijk in paniek raakt bij een daling, maar juist vasthoudt aan je beleggingsplan. Schommelingen en mindere beursjaren horen namelijk bij beleggen. Juist het risico op een daling zorgt ervoor dat je uiteindelijk rendement mag verwachten.

Je kunt een daling van de koersen niet voorkomen bij beleggen. Wat wel helpt, is het hebben van een lange beleggingshorizon. Die zorgt ervoor dat je de tijd hebt om je verlies weer goed te maken. Na een koersdaling, is er altijd herstel. Dat zien we in het verleden steeds gebeuren. Soms komt het herstel snel en soms kan het een paar jaar duren. Heb je een lange beleggingshorizon, dan weet je dat het uiteindelijk weer goed komt met je beleggingen. Zo kun je een beleggingsjaar als 2022 prima handelen.

Beleggen uitbesteden

Vind je het in onrustige tijden lastig om je aan je beleggingsplan te houden en om je blik op de lange termijn te richten? Je vermogen laten beleggen door een vermogensbeheerder kan hierbij helpen. Een vermogensbeheerder neemt het beleggen en alles daaromheen voor je uit handen. Zo heb je er zelf geen omkijken naar en wordt het makkelijker om je rust te bewaren. Bovendien profiteer je van de kennis en ervaring van een vermogensbeheerder.