Huizenkopers zijn terecht voorzichtiger geworden

quote: Mako71 schreef op 28 oktober 2022 11:50: Mensen worden vooral gek gemaakt door de media. Starters die het kunnen betalen leggen zich gewoon neer bij de hogere maandlasten. Zij weten niet beter en vergelijken eerder met huren Gemiddelde huur is altijd nog een stuk hoger dan de gemiddeld te betalen netto hypotheekrente. Aflossen is een vorm van sparen.

Het grootste deel van de doorstromers verhuist de hypotheek mee en heeft dus veel minder last van de hogere rente.

Brutolonen stijgen momenteel ook fors en met deze inflatie wordt je schuld ieder jaar vanzelf minder , terwijl je huur waarschijnlijk (deels) meestijgt.

je kunt gaan wachten ja, maar hoelang ? Niemand die het weet, dus is zinloos

Mensen worden vooral gek gemaakt door de media. Starters die het kunnen betalen leggen zich gewoon neer bij de hogere maandlasten. Zij weten niet beter en vergelijken eerder met huren Gemiddelde huur is altijd nog een stuk hoger dan de gemiddeld te betalen netto hypotheekrente. Aflossen is een vorm van sparen.Het grootste deel van de doorstromers verhuist de hypotheek mee en heeft dus veel minder last van de hogere rente.Brutolonen stijgen momenteel ook fors en met deze inflatie wordt je schuld ieder jaar vanzelf minder , terwijl je huur waarschijnlijk (deels) meestijgt.je kunt gaan wachten ja, maar hoelang ? Niemand die het weet, dus is zinloos

De hypotheekrente is onlangs flink gestegen. Het effect daarvan zie je nu doorwerken in lagere koopprijzen. Dat houdt nog wel een jaartje (of twee) aan. Dus in antwoord op jouw vraag: een jaartje of twee wachten levert je (als starter op de koopmarkt) nu veel op. Je betaalt dan misschien 5.000 euro meer aan huur, maar je krijgt er een 25.000 a 30.000 euro goedkoper huis voor terug. Plus kun je op een normale manier een huis gaan kopen, met technische inspectie en een normale bezichtiging.Doorstromers hebben het makkelijker wanneer zij hun hypotheek kunnen meenemen, maar aangezien zij veelal naar een duurder huis doorstromen is het voor hen per saldo ook interessanter om nu even af te wachten.Dat doen veel mensen dus nu ook: even afwachten.