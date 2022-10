Huizenkopers zijn terecht voorzichtiger geworden

De stijging van de hypotheekrente heeft geleid tot fors hogere maandlasten. De gemiddelde huizenprijs moet met nog €90.000 dalen om dezelfde maandlasten te krijgen als in december 2021.

In mijn column Huizenprijzen gaan dalen van april 2022 kon u lezen dat de stijgende hypotheekrente niet goed is voor de huizenmarkt.

Vanaf april is de hypotheekrente verder gestegen. Eind vorig jaar was de laagste hypotheekrente voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met een rentevaste periode van 10 jaar nog 0,83%. We kunnen nu vaststellen (datum 23 oktober 2022) dat deze meer dan vijf keer zo hoog is geworden, namelijk 4,20%.

Hypotheekrente NHG 100% 1 jaar hypotheekrente vanaf 3,25% 3,95% 5 jaar hypotheekrente vanaf 4,08% 4,54% 10 jaar hypotheekrente vanaf 4,20% 4,64% 20 jaar hypotheekrente vanaf 4,23% 4,68% 30 jaar hypotheekrente vanaf 4,24% 4,69%



Een hogere rente betekent hogere maandlasten

Hoe hoger de hypotheekrente, hoe hoger de bruto en netto maandlasten. Het is alweer negen jaar geleden (2013) dat de hypotheekrente bij een rentevaste periode van 10 jaar boven de 4% was.

... en zet de huizenprijzen onder druk

Als de hypotheekrente te veel stijgt, zal dit gevolgen hebben voor de huizenprijzen. Niemand zal verbaasd zijn geweest toen de NVM een maand geleden met het bericht kwam dat de huizenprijzen in het derde kwartaal van dit jaar met 5,8% waren gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal.

De gemiddelde prijs van een bestaande woning ligt nu op €425.000.

Maandlasten zijn afgelopen tien jaar fors gestegen

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek was een koophuis in juli 2022 99% duurder dan in juni 2013. Wat opvalt als we deze twee periodes met elkaar vergelijken, is dat de hypotheekrente voor hypotheken met NHG met een rentevaste periode van 10 jaar niet veel verschilt: maar 80 procentpunt.

Hieronder de bruto maandlasten voor beide periodes.

Hypotheekbedrag Bruto per maand Rente juni 2013: 4,2% €175.000 €856 Rente juli 2022: 3,4% €350.000 €1.552



De huizenbezitter die in juli 2022 heeft gekocht, betaalt €700 bruto per maand meer voor zijn annuïteitenhypotheek. De verdubbeling van de huizenprijs zorgt voor flink hogere maandlasten. Hierbij merk ik op dat in december 2021 de hypotheekrente nog 1% was. Als ik deze rente neem bij een annuïteitenhypotheek van €350.000, dan is de bruto maandlast €1.126.

Gekte uit de markt

De NVM kwam met nog meer nieuws over de huizenmarkt. Hieronder een korte opsomming:

Nooit eerder daalden de huizenprijzen in één kwartaal zo hard (volgens de NVM)

De gestegen hypotheekrente, torenhoge energiekosten en inflatie halen de gekte uit de markt

In het derde kwartaal van 2022 werden er 33.000 woningen verkocht

Gemiddelde prijs voor een appartement is nu €356.000

Gemiddelde prijs van een vrijstaande woning is nu €637.000

Gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning stijgt nog wel (8%) naar €496.000

Kopers hebben weer ruimte om te onderhandelen

Gemiddeld wordt er nog 3% boven de vraagprijs betaald

We zijn nog ver verwijderd van een normale markt (reden: te weinig aanbod)

Volgens NVM is er een tekort van 300.000 woningen

Nieuwbouw eengezinswoningen worden onbetaalbaar door stijgende grond- en bouwkosten

Stijgende energielasten worden steeds belangrijker bij het koopproces

Consequenties hogere hypotheekrente

Nog even wat cijfertjes om te laten zien wat de hogere hypotheekrente van nu daadwerkelijk inhoudt. Wie nu een bestaande woning koopt, betaalt gemiddeld €425.000. De hypotheekrente bij 10 jaar vast is globaal 4,70% (tophypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie).

Oktober 2022: rente 4,70%, waarde woning en hypotheek €425.000

Bruto per maand €2.204 Netto per maand €1.665 stijgend



Wie eind december 2021 een woning kocht, betaalde €420.000. De rente was toen 1,30% voor 10 jaar vast.

December 2021: rente 1,30%, waarde woning en hypotheek €420.000

Bruto per maand €1.410 Netto per maand €1.300 stijgend



In elf maanden tijd is de bruto maandlast dus gestegen met 56% (€2204 versus €1410). Het lijkt mij heel logisch dat veel zoekende huizenbezitters even aan de zijlijn blijven staan. Niet alleen vanwege de hogere bruto maandlasten voor de hypotheek, maar ook om de hogere energierekening en de dagelijkse boodschappen.

Vergelijkbare maandlasten

Hoeveel moeten de huidige prijzen van de koopwoningen zakken (met de huidige hypotheekrente van 4,7%) voordat huizenbezitters evenveel betalen als in december 2021?

Vergelijkbare lasten: rente 4,7%, waarde woning en hypotheek €335.000

Bruto per maand €1.737 Netto per maand €1.300 stijgend

(na 11,5 jaar is de netto maandlast €1.410)

Er moet dus vanaf heden nog €90.000 af van de gemiddelde huizenprijzen om aan dezelfde maandlasten te komen van december 2021. Dit is een daling van 21%!

Als de komende tijd de rente verder stijgt, ziet het plaatje er nog slechter uit. Bij een rentestijging van 1% (hypotheekrente is dan 5,7%) is het volgende van toepassing:

Vergelijkbare lasten: rente 5,7%, waarde woning en hypotheek €310.000

Bruto per maand €1.799 Netto per maand €1300 stijgend

(na 11,5 jaar is de netto maandlast €1.410)

Aan de andere kant is er ook een positief scenario te bedenken. Als de oorlog snel ten einde komt, zal de inflatie dalen, waardoor ook de rente weer omlaag kan.

Oud-president van DNB Nout Wellink verwacht dat de rente en de inflatie de komende jaren hoog blijven en hierdoor de druk op de huizenprijzen groot wordt:

"Ik denk dat de situatie vrij ernstig is. De wereld is slaapwandelend in een schuldenval terechtgekomen. Te lang en te hardnekkig is ervan uitgegaan dat de rente altijd laag zou blijven. „Italië zou zijn staatsschuld terugbrengen naar 60%. Wij hebben dat land op de blauwe ogen geloofd toen we het tot de eurozone toelieten. Maar de staatsschuld is in 25 jaar tijd nog nooit onder de 100% geweest. Het gaat tientallen jaren duren om die schuld naar normale proporties terug te brengen.”

In ieder geval is het rustiger geworden op de huizenmarkt. Kopers zijn voorzichtiger geworden. Zij besteden terecht meer tijd aan het in kaart brengen van hun uitgavenpatroon. En waarom niet even wachten als de kans groot is dat de huizenprijzen (flink) gaan dalen?