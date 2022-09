De AFM ontpopt zich als een curlingouder

Risico is een buitengewoon lastig fenomeen omdat het per definitie over de toekomst gaat die wederom per definitie onzeker is. Het is mij niet duidelijk waarom de AFM risico beter kan inschatten dan een andere sterveling. Waar heb je ze dan nog voor? Ze kunnen ergens een stickertje op plakken: wij vinden dit een risicovol product. Gefeliciteerd. Echter, mij overtuigt het niet. Daarnaast is de omvang van een positie van belang. Kleine bedragen in een speculatieve altcoin stoppen of in een out of the money optie is evident risicovol, maar je kunt er tegelijkertijd geen buil aan vallen. Je pensioen in staatsobligaties van vrijwel failliete landen investeren vind ik persoonlijk een onaanvaardbaar risico waar zelfs mijn hoofd een beetje draaierig van wordt