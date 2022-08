Slotcall: Technologie in de uitverkoop

Powell zei 'relatief weinig bijzonders'??? Volgens mij was de boodschap van Powell vrij duidelijk en kwam die op het volgende neer::



We will bring inflation down. Whatever it takes.



Er wordt door de markt nog steeds ten onrechte gedacht dat het met de renteverhogingen wel mee zal vallen en dat de rente in 2023 al weer verlaagd zal worden tbv de economische groei.



De wens is de vader van de gedachte hierbij, lijkt mij, want wie goed luistert naar de 3 lessen mbt inflatie die Powell in zijn speech noemt, kan niet anders dan concluderen dat de FED inflatiebestrijding als doel ziet en rentestijgingen (met als gevolg afnemende ecoonomische groei en dalende beurskoersen) als middel om dat doel te bereiken.