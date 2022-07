"De huidige bearmarket valt voor Europese beleggers wel mee"

Binnen 6 weken staat de AEX weer boven de 800 punten. De Nederlandse economie draait namelijk als een tierelier. We hebben het nog nooit zo goed gehad en de hoge inflatie en daling van de EURO tov de US Dollar is het ultieme bewijs dat de EU economie supergoed draait.



Wel moeten we de inflatie nu onder contole gaan krijgen: Hiervoor zijn drie zaken heel belangrijk:



1) Oekraine moet meer wapens krijgen zodat Oekraine Rusland verslaat, zodra Rusland verslagen is gaat de inflatie in de eurozone naar 0. De inflatie wordt namelijk door Poetin veroorzaakt. Zodra Rusland verslagen is zal de euro ook weer opveren TOV de dollar, dan zit de euro direct weer in de lift naar boven.



2) Lagarde moet de banken opdracht (mandaat) geven om veel meer geld te gaan drukken. Met dit geld kunnen Italiaanse staatsobligaties en obligaties van andere EU landen worden gekocht. Dit heeft een gigantisch sterk POSITIEF effect op de euro want hoe meer Euro's we creëeren hoe meer welvaart we krijgen en hogere welvaart in de EU betekent automatisch een sterkere euro.



3) de Nederlandse boeren moeten verdwijnen of ze moeten volledig CO2- en stikstof neutraal worden. Dit betekent geen kunstmest meer en geen pesticiden, volledig circulair en klimaatneutraal gaan boeren. Helaas zijn er veel te veel boeren in Nederland. Er moeten naar schatting tussen de 60% en 90% van de boeren verdwijnen, of de boeren moeten gezamenlijk 60% tot 90% minder gaan produceren.



Helaas is Poetin de grote stoorzender. Zijn gedrag is slecht voor de Euro. Vanwege zijn gedrag gaat de euro omlaag. Het is dan ook van het grootste belang dat Poetin gevangen gezet wordt zodat hij de euro niet verder kan ondermijnen. Om dit te bereiken moet oekraine eerst Rusland verslaan zodat de inflatie naar 0 gaat.



Buiten bovenstaande gaat het supergoed in de EU. Ik verwacht een krachtige economische groei en een sterke toename van de welvaart in de EU.