Slotcall: kijk die rentes gaan!

Een dag om maar snel te vergeten, dat is in het kort waarschijnlijk de beste omschrijving van deze maandag. Het sentiment wil niet, vooral tech is opnieuw de gebeten hond, en de AEX nadert in rap tempo alweer de 700-puntengrens.

Als we gezien het rode verloop van de dag ditmaal met de dalers beginnen: veel usual suspects zoals Adyen, de drie chippers, Just Eat Takeaway, maar ook het relatief defensieve Unilever waren binnen de AEX uit de gratie. De verzekeraars ontsprongen de berendans, evenals interessant genoeg Prosus.

Een niveau lager stonden Aalberts, Alfen, AMG en Galapagos onder druk, terwijl ook hier de financials en Vopak een plusje tevoorschijn wisten te toveren.

Fondsen met 'een verhaal' zoals CM.com, Fastned en Vivoryon leverden stevig in, deels ondervangen door aandelen als Fugro, Heijmans en Kendrion.

Verder viel vandaag no op dat vastgoed relatief goed blijft liggen en opnieuw de bredere markt weet te outperformen.

De AEx sloot deze maandag uiteindelijk af op een stand van 714,74 punten en dat betekent een verlies van 1,4%.

Dan nog even dit

De stress in de supply chain is - helaas - nog verre van opgelost, zoals onderstaande ISM-chart onmiskenbaar laat zien, waarbij een tekort aan commodities een flinke rol speelt:

Heijmans

De Raad van Arbitrage oordeelde in het voordeel van Heijmans inzake een conflict met TenneT. Dat heeft een flinke impact op de cijfers aangezien de bouwer hier een voorziening voor had getroffen van €34 miljoen.





AbbVie

De farmaceutische sector doet het in onzekere tijden meestal nog onaardig op de beurs. Dat gesteld hebbende, maakt het natuurlijk wel degelijk uit welk farmafonds door beleggers geselecteerd wordt.

Het kwartaal van de waarheid

Het is flink onrustig op de financiële markten dit jaar, oorzaken bekend. De eerstekwartaalcijfers en vooral ook welke outlook er al dan niet wordt gegeven door het beursgenoteerde bedrijfsleven, daar draait het om bij de start van het cijferseizoen. Hier let de Beleggersdesk op:

Clash of the titans

De meningen over bitcoin zijn en blijven sterk verdeeld. Dat geldt niet alleen voor ons eenvoudige beleggers op zoek naar wat rendement: de discussie wordt tot op het hoogste niveau gevoerd en de gemoederen zijn inmiddels aardig verhit geraakt.

Peter Thiel - techinvesteerder van het eerste uur en bijvoorbeeld medeoprichter van PayPal (market cap $130 miljard) – koos ervoor om op ramkoers te gaan (bron: FT.com) met wat hij ziet als ‘het establishment.’ En daarbij werden harde woorden niet geschuwd.

Zo werd ’s werelds meest befaamde belegger, Warren Buffett, betiteld als ‘sociopatische opa uit Omaha’. Ook topman Jamie Dimon, ceo van JPMorgan Chase, en Larry Vink, topman van Blackrock, krijgen van Thiel een flinke veeg uit de pan. Hij beschouwt hen als ‘onderdeel van een financiële gerontocratie.’

Los van dit moddergevecht tussen de grote financiële jongens is het wel de moeite waard om kennis te nemen van de visie van Thiel rond bitcoin. De man heeft zijn sporen ruimschoots verdiend en heeft een diepgaande kennis van zowel de financiële markten als van tech.

Thiel denkt dat – als gevolg van het afnemende vertrouwen in fiatgeld – de waarde van bitcoin minimaal dat van goud kan matchen. De huidige waarde van alle bitcoins ligt rond de $830 miljard, al het gedolven goud vertegenwoordigt een waarde van circa $13.000 miljard.

En daar hoeft het niet bij te stoppen: in een verwijzing naar de jaren zeventig toen al het goud ongeveer dezelfde waarde kende als de waarde van de mondiale aandelenmarkten, denkt Thiel dat dit ook voor bitcoin opgeld kan doen. Dan stopt de teller pas bij $115.000 miljard.

Kortom, Thiel ziet in bitcoin niets meer of minder dan een revolutie, een aanval ook op de gevestigde orde, die volgens hem uit alle macht probeert het succes van bitcoin tegen te gaan. Buffett wordt daarbij als ‘bitcoin vijand nummer een‘ betiteld.

Recessie

Een recessie is onvermijdelijk: dat stellen wij niet – al is dat overigens ook wel de overheersende gedachte van de IEX Beleggersdesk – maar daarvoor waarschuwt bankreus Bank of America (BofA). De bank heeft in een rapport (bron: Yahoo Finance) voor klanten gesteld dat een hoge inflatie altijd vooraf gaat aan een recessie.

Welnu, ook de VS worstelt met een torenhoge inflatie: het jongste cijfer kwam uit op 7,9% (feb) en invloedrijke banken zoals UBS houden er ernstig rekening mee dat dit nog verder op zal lopen tot 8,5%. Dat, gecombineerd met een verkrappende Fed, heeft geleid tot een inverse yield curve, óók zo’n recessie-voorspellend fenomeen, al gaat die vlieger niet altijd op.

De vraag is dan ook gerechtvaardigd wanneer de wereld op een recessie wordt getrakteerd: de consensus wijst daarbij naar 2023. Deutsche Bank neemt een recessie als uitgangspunt en verwacht dit eind volgend jaar, Goldman Sachs doet het iets kalmer aan en houdt het voor nu op een 38% kans dat de Amerikaanse economie in 2023 een recessie doormaakt.

Tot slot nog een interessante observatie van Leon Cooperman, voormalig hedge fund manager én miljardair: hij waarschuwt beleggers om wat voorzichtiger te opereren met hun aandelenportefeuille omdat de marktrisico’s duidelijk toenemen. Als uitsmijter: “in een bear market wint diegene die het minst verliest.”

Lockdown? Shutdown!

De wereld – ex China – is in ieder geval voorlopig verlost van lockdowns gerelateerd aan corona. Gelukkig maar, want daar word je als mens niet vrolijk van en als bedrijf geeft dat flink wat issues. Echter, het volgende fenomeen dient zich alweer aan: shutdowns.

En daarbij lijkt opnieuw China het voortouw te nemen. Nio, een Chinese fabrikant van EV’s, liet afgelopen weekend weten dat het de autoproductie heeft stil gelegd. Dit niet als gevolg van lockdownmaatregelen, maar noodgedwongen bij een gebrek aan onderdelen.

Dat onderdelengebrek hangt overigens wel weer deels samen met lockdownmaatregelen van de Chinese overheid om een nieuwe corona-uitbraak te bestrijden.

Nio is zeker niet de enige die worstelt met een tekort aan onderdelen van toeleveranciers. Recent liet de cfo van Volkswagen bijvoorbeeld nog weten er rekening mee te houden dat het tekort aan chips mogelijk zal voortduren tot in 2024.

Overigens worden op dit moment zowel Volkswagen als Tesla in China ook nog geraakt door de jongste lockdownmaatregelen vanuit Beijing waarbij momenteel bijvoorbeeld geheel Shanghai – 25 miljoen – in lockdown is gezet.

Gereedschapskist ECB nog niet leeg

De kapitaalmarktrentes lopen op, en hard ook. Dat wekt weinig verwondering, er valt nog een enorme inhaalslag te maken om alleen al enigszins in de buurt van de huidige inflatiepercentages te komen. De tienjaarsrente in de VS is inmiddels opgelopen tot boven de 2,7%, maar de rente daar is nooit negatief geweest.

Anders geldt het in de eurozone, met solide debiteuren als Duitsland en Nederland, waarbij de tienjaarsrente wel langere tijd negatief noteerde. Die tijd lijkt voorbij: zo dient de Nederlandse overheid alweer zo’n 1% te betalen op staatsleningen met een looptijd van tien jaar.



Dat zal allicht nog wel lukken, maar Italië is toch een ander verhaal. Draghi wordt inmiddels alweer geconfronteerd met een tienjaarsrente rond de 2,4%, terwijl hij niet langer aan het roer van de ECB staat. De staatsschuld in het Zuid-Europese land bedraagt inmiddels meer dan 160% van het bbp. Onhoudbaar hoog, zeker wanneer er weer reële rentes over de staatsschuld moeten worden betaald.

Volgens niet nader geduide ‘officials’ die bekend zijn met de ins & outs van de ECB, werkt de centrale bank aan een crisistool die ingezet zal worden op het moment dat de kapitaalmarktrentes in de eurozone te hard oplopen.

Of de ‘stand-by-tool’ eerdaags publiek zal worden gemaakt, of achter de hand wordt gehouden totdat inzet onvermijdelijk is, is nog onduidelijk. Mogelijk dat de volgende ECB-meeting – te houden op 14 april – enig licht op deze ‘tool’ zal werpen. Vermoedelijk zal dit dan toch (weer) enige vorm van obligatie-opkoop betreffen, in te zetten als de kapitaalmarktrentes uit de hand lopen. Waarvan akte.

Rentes

De kapitaalmarktrente in een groot aantal landen gaat aardig los zoals onderstaande Reuters visual weergeeft. De beweging lijkt misschien gering, maar is wel degelijk fors te noemen.







Wall Street

Amerikaanse grote corporates lijken de smaak helemaal te pakken te hebben. Na jarenlang stoïcijns stilzwijgen, blijkt aandelen splitsen weer helemaal in zwang. Spotify is de volgende in een groeiende rij bedrijven die ervoor opteert te splitsen.

Ook allicht interessant: Elon Musk gaat volgens de jongste berichten toch niet in de board van Twitter zitten, een op zijn minst toch opmerkelijke gang van zaken.

De stemming onder Amerikaanse beleggers is wat mat: verliezen van 0,7% respectievelijk 1,2% voor de Dow Jones en S&P 500, een wat steviger daling voor de Nasdaq met 1,9% na goed twee uur handel. Enige voorzichtigheid in aanloop naar de start van het cijferseizoen en verdere data rond de inflatie zorgt voor een wat terughoudende stemming onder beleggers.

Brede markt

De olieprijs daalt relatief fors, al blijft het op niveau 'peperduur.' Consumenten die wat lucht denken te krijgen: de hypotheekrente loopt stevig op, even als de prijs van veel eerste levensbehoeften. Verder valt op dat bitcoin gelijke tred houdt met de olieprijs, althans vandaag.

Goud doet een poginkje richting de $2k. Let verder vooral op de dollar versus de euro: dat nadert een zorgelijk niveau, althans vanuit Europees perspectief bekeken.

Het Damrak

Adyen (- 5,1%) levert op dit soort dagen meestal stevig in, ondanks een groot aantal koopadviezen van bankanalisten

(- 5,1%) levert op dit soort dagen meestal stevig in, ondanks een groot aantal koopadviezen van bankanalisten Besi (- 4,9%) is bijna een kwart van zijn market cap kwijtgeraakt sinds eind maart

(- 4,9%) is bijna een kwart van zijn market cap kwijtgeraakt sinds eind maart Just Eat Takeaway (- 4,9%) is en blijft een speelbal van het sentiment zo lijkt het



(- 4,9%) is en blijft een speelbal van het sentiment zo lijkt het Prosus (+ 1,1%) onttrekt zich aan het negatieve sentiment rond techfondsen, Tencent staat in de VS eveneens wat hoger

(+ 1,1%) onttrekt zich aan het negatieve sentiment rond techfondsen, Tencent staat in de VS eveneens wat hoger Unilever - 1,2(%) maakt zijn status als defensieve waarde al geruime tijd niet bepaald waar; dure grondstoffen eroderen de winstmarges

- 1,2(%) maakt zijn status als defensieve waarde al geruime tijd niet bepaald waar; dure grondstoffen eroderen de winstmarges ASR (+ 2,4%) noteert ondanks het matige beursklimaat doodleuk op een heuse all-time-high

(+ 2,4%) noteert ondanks het matige beursklimaat doodleuk op een heuse all-time-high Flow Traders (+ 0,8%) doet het de laatste tijd niet onaardig, maar heeft koersmatig nog wel wat goed te maken

(+ 0,8%) doet het de laatste tijd niet onaardig, maar heeft koersmatig nog wel wat goed te maken OCI (+ 0,9%) krijgt een flink hoger koersdoel van JPMorgan en dat legt het aandeel geen windeieren

(+ 0,9%) krijgt een flink hoger koersdoel van JPMorgan en dat legt het aandeel geen windeieren Vopak (+ 0,9%) gaat samen met Gasunie en Hes een groene ammoniak terminal neerzetten in Rotterdam, oplevering wel pas in 2026

(+ 0,9%) gaat samen met Gasunie en Hes een groene ammoniak terminal neerzetten in Rotterdam, oplevering wel pas in 2026 CM.com (- 4,1%) ziet elke poging tot koersherstel gesmoord, vooral een sentimentsdingetje

(- 4,1%) ziet elke poging tot koersherstel gesmoord, vooral een sentimentsdingetje Heijmans (+ 1,7%) boekte een juridische overwinning in een conflict met Tennet en dat betekent een meevaller van meer dan €30 miljoen

(+ 1,7%) boekte een juridische overwinning in een conflict met Tennet en dat betekent een meevaller van meer dan €30 miljoen Ordina (- 3,3%) levert stevig in, maar dat heeft alles te maken met de €0,16 p/a ex-dividend notering

(- 3,3%) levert stevig in, maar dat heeft alles te maken met de €0,16 p/a ex-dividend notering Pharming (- 2,7%) kreeg aardig wat ruimte in het FD vandaag om zijn business case nog eens uit de doeken te doen: alle ballen op leniolisib

(- 2,7%) kreeg aardig wat ruimte in het FD vandaag om zijn business case nog eens uit de doeken te doen: alle ballen op leniolisib Op de lokale markt is Ajax (- 1,2%) hard op weg opnieuw landskampioen te worden, maar de koers zoekt vrijwel dagelijks nieuwe dieptepunten op





Adviezen

Shell: naar £24,50 van £21,25 en kopen - UBS

OCI: naar €45 van €30 en kopen - JPMorgan

Renewi: initial coverage kopen koersdoel €12,10 - Degroof Petercam

D'Ieteren : naar €190 van €193 en kopen - Kepler Cheuvreux

Boeing: naar $233 van $285 en kopen - Morgan Stanley

