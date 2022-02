Schaarse grondstoffen: bedreiging of uitkomst?

Na de Russische inval in Oekraïne schoten de prijzen voor fossiele brandstoffen omhoog. De prijs voor een vat Brent olie schoot voor het eerst sinds 8 jaar weer door de 100 dollar en het toonaangevende gascontract in Europa steeg met 33 procent op één dag.

Martine Hafkamp is oprichter, eigenaar en algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Vermogensbeheerders.

Rusland is goed voor ruim 10 procent van de wereldwijde olieproductie, maar zijn rol als gasleverancier is voor Europa veel belangrijker. Behalve olie en gas exporteert het land ook veel metalen. De prijzen van aluminium, nikkel en fosfaat volgden die van de brandstoffen. Geen enkel land exporteert zoveel tarwe als Rusland. Samen met Oekraïne voorziet het vele miljoenen mensen van een van de belangrijkste voedingsstoffen. Ook de prijs hiervan explodeerde.

Hier komen de twee grootste bedreigingen van de financiële markten van dit moment samen. De oorlog in Oekraïne zorgt op zichzelf al voor veel onrust onder beleggers maar versterkt daarnaast ook nog eens dat andere gevaar, de steeds verder oplopende inflatie. De prijzen van grondstoffen waren al twee jaar aan het stijgen en tot op heden de voornaamste veroorzaker van de overal zich manifesterende prijsstijgingen. Een militair conflict in uitgerekend een regio waar veel belangrijke grondstoffen vandaan komen is net wat de wereldeconomie even niet nodig heeft.

Of het nu om olie, aardgas, industriële metalen of landbouwgrondstoffen gaat, sinds de piek uit de zomer van 2008 zaten de prijzen van grondstoffen in een dalende trend. Tussen 2008 en 2020 daalde de Bloomberg Commodity Index van 237 naar 59 punten, een verlies van 75 procent, en dat in een periode waarin de aandelenmarkten juist aan een historische rally bezig waren. Onder beleggers waren grondstoffen dan ook niet erg populair. Gezien het niet erg lonende prijsniveau hadden mijnbouwers en energiebedrijven weinig reden hun investeringen op te voeren. Dalende prijzen leidden tot minder aanbod; de varkenscyclus in optima forma.

Toen kwam het coronavirus. Wereldwijd verschoof de consumptie van diensten naar goederen. Bovendien ontstonden overal logistieke problemen bij het vervoer van de grondstoffen. Toen de economie weer aantrok ontstonden enorme tekorten aan zo’n beetje alles. De prijzen van olie, aardgas, koper, koffie, aluminium, palladium, platina, nikkel, graan, varkensbuiken en ga zo maar verder schoten de lucht in. Opeens was daar de terugkeer van een fenomeen dat eigenlijk al lang was vergeten: inflatie.

Enigszins onwennig reageerden centrale bankiers en beleggers aanvankelijk nog met de gedachte dat deze plotse inflatie net zo snel weer zou verdwijnen zodra het virus op zijn retour zou zijn. Maar dat bleek ijdele hoop. Vervolgens deed het wapengekletter in Oekraïne er nog een schepje bovenop. Inmiddels is de grondstoffenindex alweer verdubbeld sinds de bodem van 2020 en het ziet er niet naar uit dat er snel verandering in deze trend zal komen. De ontstane tekorten door achterblijvende investeringen en logistieke problemen zullen niet zomaar verdwijnen. Er is niet even snel een alternatief voor bijvoorbeeld olie en aardgas beschikbaar. De alternatieve energiebronnen schieten daarvoor nog tekort. De vraag naar allerhande industriële metalen zoals koper zal door de energietransitie alleen maar verder toenemen.

Insiders spreken van het begin van een langdurige opgaande grondstoffencyclus. Dergelijke cycli kunnen meerdere decennia duren. Zover in de toekomst kijken is moeilijk, maar het lijkt geen wilde gok om te stellen dat de opgaande trend in zo’n beetje alle grondstoffen wel even blijft voortduren. De pandemie en de oorlog hebben een trend die niet uit kon blijven alleen maar versterkt.

Voor beleggers op zoek naar een bescherming tegen inflatie biedt dat ook mogelijkheden. Het is niet ondenkbaar dat de grondstoffenmarkt zich wederom in tegengestelde richting zal bewegen aan de aandelenmarkt, of er in ieder geval weinig correlatie mee zal hebben. Daarmee is het sowieso een goede aanvulling op een beleggingsportefeuille. Waar kun je je immers beter beveiligen tegen inflatie dan bij de voornaamste veroorzakers ervan? Niet alleen de klassieke vluchthavens goud en zilver, maar zo’n beetje alle grondstoffen bieden uitkomst.





Disclaimer

De inhoud van dit artikel is buiten verantwoordelijkheid van de redactie tot stand gekomen en bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbod en dient ook niet als zodanig opgevat te worden.

Risicowaarschuwing

Beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.