Slotcall: Short sellers zijn terug

Het dreigende oorlogsgeweld in de Oekraïne zet de beurzen op scherp. Volgens de VS plant Rusland al de komende dagen een invasie. Hallucinant om te zien hoe snel een al veel langer slepend conflict alsnog uit de hand dreigt te lopen.

Vooralsnog blijft het overigens slechts bij louter oorlogsretoriek. We moeten maar hopen dat beide zijden zich tijdig realiseren dat wapengekletter uiteindelijk louter verliezers oplevert. Mocht het onverhoopt escaleren, dan is het in dit specifieke geval het verstandigst de kat even uit de boom te kijken.

Dit zou dan namelijk geen lokaal conflict à la Irak zijn, maar een rechtstreekse confrontatie tussen twee supermachten met een uiterst onvoorspelbare uitkomst en nog veel meer stress op de internationale energiemarkten.

Beleggers nemen de escalatie in ieder geval serieus en dat betekent dat in veel gevallen op de verkoopknop wordt gedrukt. Sell first, ask questions later. En dat zorgt voor flinke koersdalingen.

Op dit soort flink rode dagen is het zoeken met een lapmje naar de stijgers. Die zijn er sporadisch wel. Binnen de AEX waren dat Adyen en Just Eat Takeaway, en bij de AMX en AScX weten aandelen als AMG, Fagron, Flow Traders en SBMO de berendans aardig te ontspringen, evenals het onlangs zo hard afgestrafte TomTom.

De lijst met dalers is rijkelijk gevuld. We noemen een Aegon, ArcelorMittal, ING Groep, AF-KLM, InPost, CTP en NX Filtration als sterkste dalers. Om daarvoor in aanmerking te komen, moest er vandaag minimaal (afgerond) 4% van de koers af.

De AEX sloot weliswaar aardig wat lager op 748 punten, maar dat is ver verwijderd van de day low van 738 punten en suggereert enige bodemvorming.

Bristol-Myers Squibb

Farmaceut Bristol-Myers Squibb (BMS) is bij uitstek een waarde-aandeel en die categorie aandelen gedijt momenteel goed op de beurs. De rotatie van groei naar waarde is in volle gang en beleggers krijgen weer oog voor defensievere aandelen.

BMS staat er financieel uitstekend voor, biedt beleggers aan attractief dividendrendement van 3% en trekt maar liefst $10 miljard uit om eigen aandelen in te kopen. U leest alle details bij IEX Premium:

Euronext

Onze verhuurder, Euronext, had eind vorige week zelf ook cijfers. De pan-Europese beursuitbater zag de inkomsten flink groeien door enerzijds een bijdrage van het overgenomen Borsa Italiana en anderzijds dankzij het zonnige beursklimaat.

Vorig jaar kwamen aardig wat bedrijven naar de beurs en dat is en blijft een lucratieve inkomstenbron voor Euronext. Toch wist het concern niet volledig aan de consensus te voldoen: wat dit betekent voor het advies en koersdoel wordt bij IEX Premium uit de doeken gedaan:

Vastned

De vastgoedsector leeft weer wat op en ook Vastned wist met zijn jaarcijfers niet teleur te stellen. Beleggers wordt een slot-dividend voorgeschoteld van €1,20 per aandeel waarmee de volledige jaaruitkering over 2021 op een royale €1,73 per aandeel uitkomt.

De hamvraag is dan of die aantrekkelijke yield het aandeel koopwaardig maakt. De analyse bij IEX Premium komt tot een afgewogen oordeel:

Een heikel onderwerp: PFOF, oftewel Payment For Order Flow. De AFM is in dit dossier gedoken en Erik Mauritz heeft op zijn beurt het AFM-rapport doorgeworsteld voor beleggers. Zijn bevindingen leest u hier. Vandaag werd tevens Twitter nog eens onder de loep genomen door de Beleggersdesk.

Bij IEX Profs tot slot wordt (terecht) gesteld dat waardering er weer toe doet. En dan winnen dividendaandelen aan attractie.





Short sellers duiken weer op

Vorig jaar werden short sellers even flink te grazen genomen, puur op basis van een gecombineerde slagkracht van heel veel particuliere beleggers. De gekte rond aandelen als Gamestop zal weinig beleggers zijn ontgaan. Die short squeeze was pijnlijk.

Echter, nu het sentiment onder druk staat als gevolg van op scherp staande centrale banken, duiken short sellende hedge funds weer op. Dat blijkt uit data van Goldman Sachs die als prime broker goed zicht heeft op dergelijke transacties.







De tijd wordt rijp geacht door hedge funds om short te gaan nu de meeste beurzen de hoogste waardering van de afgelopen twintig jaar kennen. De data van de Amerikaanse zakenbank laat zien dat de short posities in de afgelopen weken in het snelste tempo zijn gegroeid van de afgelopen tien jaar.

Voordat u massaal op de verkoopknop drukt: het aantal uitstaande short posities begeeft zich nog steeds rond het laagste niveau van de afgelopen twintig jaar, ondanks de gesignaleerde sterk verhoogde activiteit sinds begin dit jaar. De gemiddelde short positie behelst slechts 4% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

En hoewel short sellers zeer impopulair zijn bij de gemiddelde particuliere belegger, vormen ze wel een essentieel onderdeel van een gezonde aandelenmarkt. Zo bezien is het paradoxaal genoeg juist goed nieuws dat er weer verhoogde short selling activiteiten worden gesignaleerd.

Ook op het Damrak valt er verhoogde activiteit waar te nemen van short sellers. Wereldhave, AF-KLM, Just Eat Takeaway, Alfen en PostNL voeren de lijst meest geshorte aandelen aan, maar de uitstaande short posities zijn procentueel bezien niet alarmerend hoog, al zitten veel partijen 'onder de radar' door nipt onder de openbaar zichtbare grens van 0,5% te zitten.

Hoe dat verder exact zit, welke aandelen op de radar staan van short sellers en hoe de IEX Beleggersdesk daar tegenaan kijkt, leest u in De meest geshorte aandelen op het Damrak.

Particuliere belegger herontdekt opties

Opties kunnen een waardevol instrument zijn voor beleggers. Het biedt de mogelijkheid op wat extra rendement, of kan gebruikt worden om risico’s deels of geheel af te dekken. In de VS lijken particuliere beleggers dit instrument opnieuw te omarmen.

De topman van Interactive Brokers, Thomas Peterffy, heeft de markt de afgelopen twee jaar naar eigen zeggen zien veranderen. In een interview met de Financial Times stelde hij dat particuliere beleggers steeds vaker opties inzetten, gedreven door hoge aandelenkoersen, handige laagdrempelige apps en lage tot zelfs geen, commissies.

Vorig jaar werden er door clearing house OCC in de VS 9,9 miljard optietransacties afgewikkeld, een absoluut record. Populaire aandelen waarin met opties werd gespeculeerd op een bepaalde richting van een koers waren usual suspects als Apple, Nvidia, Tesla en Meta Platforms.

De Beleggersdesk heeft, om op deze trend in te spelen, het Amerikaanse aandeel Virtu Financial getipt in september 2020 en dat heeft Premium leden een fraai rendement opgeleverd van 48% (inmiddels geen kooptip meer).

Amerikaanse consument depressief

De Amerikaanse economie draait (nog) als een zonnetje, de arbeidsmarkt schreeuwt om werknemers en toch zit er iets flink scheef bij de BV Amerika. De gemiddelde consument in de VS is in tien jaar tijd niet zo somber geweest.

De jongste sentimentsmeting van de Universiteit van Michigan (UoM) liet een daling van de index zien tot 61,7. Dat is het laagste niveau sinds oktober 2011. Die sombere stemming is eenvoudig verklaarbaar: inflatie.

Hoewel er tot voor kort zonder blikken of blozen door beleidsmakers werd beweerd dat inflatie een tijdelijk fenomeen zou zijn, blijkt de praktijk toch weerbarstiger. En consumenten zijn natuurlijk niet gek: werkelijk alles wordt duurder en dit in een zorgwekkend hoog tempo.







De geldontwaarding raakt consumenten direct in hun portemonnee. De huren schieten omhoog, tanken bij de benzinepomp is verworden tot een financiële martelgang, de energierekening drijft gezinnen tot wanhoop en ook de dagelijkse boodschappen zijn in de supermarkten fors duurder geworden.

Tweederde van de ondervraagde consumenten in het onderzoek van de UoM verwacht dat de komende vijf jaar financieel slechte tijden zullen zijn. Mocht deze sombere stemming zich vertalen in verminderde kooplust - dat hoeft niet per se - dat is een recessie in de VS binnen afzienbare termijn onvermijdelijk.

Voordeel bij dit alles is dat de vraag naar producten, noodgedwongen, zal afnemen. Immers, inflatie dwingt consumenten tot het maken van keuzes waar het beschikbare inkomen aan zal worden besteed, en dat zal weer leiden tot een afnemende druk op de supply chain.

Tekort aan grondstoffen

Wie hoopt dat inflatie binnen afzienbare termijn weer tot het verleden behoort, wacht een teleurstelling. Grondstoffen worden namelijk schaars en zoals bekend mag worden verondersteld, resulteert dit in hogere prijzen.

Een grondstoffenanalist bij zakenbank Goldman Sachs gaat zelfs zo ver door te stellen dat de tekorten 'unprecedented' zijn. Er is tekort aan bijna alles: industriële metalen, energie, agrarische producten. Noem het maar op, het is er simpelweg niet.





Dat heeft er inmiddels toe geleid dat veel grondstoffenmarkten in 'backwardation' zijn geraakt. Dat wil zeggen dat de prijzen voor commodities met directe levering hoger liggen dan de termijnprijzen. Een fenomeen dat duidt op nijpende tekorten.

Dit laat zich uiteraard niet zomaar oplossen met enkele renteverhogingen, al helpt dit indirect wel iets. En aangezien de aanbodkant tegen zijn absolute grenzen aanloopt, ligt de oplossing vreemd genoeg juist bij een hoge inflatie.

Dit zal een drukkend effect (moeten) geven op de vraagkant, aangezien de lonen veelal bij lange na niet weten mee te stijgen met de inflatie. Een lagere vraag zal voor enige verlichting moeten zorgen. Spoiler alert: dit duurt wel even voordat dit effect zichtbaar wordt. Prijscontroles vanuit de overheid zijn uiteraard geen oplossing.

Rentes

De rentes komen wat af, maar veel heeft het niet om het lijf: van een paniekreactie op de escalatie rond de Oekraine is in ieder geval geen sprake.







Wall Street

Het is opvallend om te zien dat beleggers op Wall Street zich vooralsnog vrij weinig gelegen laten aan het verbale wapengekletter in Europa. Deels verklaarbaar omdat het conflict zich relatief ver van huis afspeelt, maar tegelijkertijd is de VS wel direct betrokkene. Wie weet heeft de gemiddelde Amerikaanse belegger zijn zenuwen toch wat beter in bedwang dan wij hier in Europa.

Veel grote Amerikaanse fondsen bewegen in ieder geval amper op de oplopende spanningen, terwijl aandelen als Amazon, Alphabet, Tesla en het onlangs cijferende AMD zelfs doodleuk een plus noteren.

Wie wel door het putje ging op Wall Street, was wederom vaccinproducent Moderna. Het aandeel is sinds eind november vorig jaar circa tweederde gezakt nu het coronavirus langzaam naar de achtergrond verdwijnt. Ook Novavx en Biontech schrijven vandaag opnieuw double digit dalingen: denk om uw vingers.

Wall Street noteerde na een kleine twee uur handel beperkte minnen voor de S&P 500 (- 0,5%) en de Dow Jones (- 0,9%), terwijl de Nasdaq er doodleuk 0,6% wist bij te schrijven.

Brede markt

De VIX springt er uiteraard uit vandaag: die schiet richting de 30 en dat geeft toch flink wat stress in de markt weer. Vermeldenswaardig verder nog is dat goud langzaam afstand neemt van de $1.800 en dat bitcoin zich bar weinig aantrekt van oplopende spanningen. En ook de olieprijs en de Amerikaanse dollar doen vrij weinig.

Het Damrak

ArcelorMittal (- 6,3%) zou toch enig profijt moeten hebben van de eigen ijzerertsmijnen, maar beleggers hadden vandaag meer oog voor de (sterk) cyclische component van het aandeel en het feit dat het concern activiteiten in de Oekraïne heeft.

(- 6,3%) zou toch enig profijt moeten hebben van de eigen ijzerertsmijnen, maar beleggers hadden vandaag meer oog voor de (sterk) cyclische component van het aandeel en het feit dat het concern activiteiten in de Oekraïne heeft. Adyen (+ 0,8%) houdt de voeten knap droog vandaag, het aandeel doet het beter dan de AEX ondanks dat de beta > 1 is.

(+ 0,8%) houdt de voeten knap droog vandaag, het aandeel doet het beter dan de AEX ondanks dat de beta > 1 is. ASMI (- 3,2%) geldt vandaag als zwakste chipper, meer valt er niet van te zeggen helaas.

(- 3,2%) geldt vandaag als zwakste chipper, meer valt er niet van te zeggen helaas. Just Eat Takeaway (+ 0,4%) laat een bescheiden plusje zien op een rode dag. Jitse Groen's interview bij Business Class heeft toch enig effect.

(+ 0,4%) laat een bescheiden plusje zien op een rode dag. Jitse Groen's interview bij Business Class heeft toch enig effect. Unilever (- 2,3%) moet een deel van de koerswinst van afgelopen vrijdag inleveren, maar het schaakspel op hoog niveau rond de toekomst van het concern is nog lang niet ten einde.

(- 2,3%) moet een deel van de koerswinst van afgelopen vrijdag inleveren, maar het schaakspel op hoog niveau rond de toekomst van het concern is nog lang niet ten einde. AF-KLM (- 4,2%) is een behoorlijk populair handelsaandeel onder particuliere beleggers: u speelt met vuur, maar zelf weten uiteraard.

(- 4,2%) is een behoorlijk populair handelsaandeel onder particuliere beleggers: u speelt met vuur, maar zelf weten uiteraard. AMG (+ 1,7%) is door een Amerikaanse broker op de kooplijst gezet en dat zet in ieder geval vandaag wel zoden aan de dijk.

(+ 1,7%) is door een Amerikaanse broker op de kooplijst gezet en dat zet in ieder geval vandaag wel zoden aan de dijk. Flow Traders (+ 2%) zal zeker profiteren van de omhoog schietende VIX, de kater van de 4Q21-cijfers kan deels worden weggespoeld.

(+ 2%) zal zeker profiteren van de omhoog schietende VIX, de kater van de 4Q21-cijfers kan deels worden weggespoeld. JDE Peet's (- 0,9%) heeft ook last van de crunch bij commodities, maar geldt ook als redelijk defensief.

(- 0,9%) heeft ook last van de crunch bij commodities, maar geldt ook als redelijk defensief. OCI (- 0,7%) blijkt vandaag ook tamelijk dipbestendig. Het concern is hard bezig waarde voor beleggers te ontsluiten, en met enig succes.

(- 0,7%) blijkt vandaag ook tamelijk dipbestendig. Het concern is hard bezig waarde voor beleggers te ontsluiten, en met enig succes. SBM Offshore (- 0,3%) blijft aardig drijven vandaag. Waarom, mogelijk gerelateerd aan dit bericht.

(- 0,3%) blijft aardig drijven vandaag. Waarom, mogelijk gerelateerd aan dit bericht. Pharming (- 2,4%) houdt zich op deze sell-off-day aardig goed, maar is nog niet verlost van de pennystock notering.

(- 2,4%) houdt zich op deze sell-off-day aardig goed, maar is nog niet verlost van de pennystock notering. TomTom (+ 2,5%) kreeg vandaag een steuntje in de rug van een herhaald koopadvies van een zakenbank, weliswaar met een licht lager koersdoel, maar het advies van UBS blijft Buy.

(+ 2,5%) kreeg vandaag een steuntje in de rug van een herhaald koopadvies van een zakenbank, weliswaar met een licht lager koersdoel, maar het advies van UBS blijft Buy. Op de lokale markt lijkt de lichte teleurstelling rond de jaarcijfers van Euronext (+ 0,2%) alweer verteerd. Het voorspelbare rondje koersdoelverlagingen is alweer achter de rug zonder al teveel koersdrama.





Adviezen

Prosus: naar houden van kopen - Investec

AkzoNobel: naar €123 van €124 en kopen - Sanford C. Bernstein

Unilever naar £46 van £48 en kopen - Credit Suisse

Unilever naar £40 van £41 en houden - Berenberg

AMG: naar €42 initial coverage - Jefferies

Euronext: naar €108 van €116 en kopen - Deutsche Bank

Euronext: naar €126 van €135 en kopen - Bank of America

TomTom: naar €10,50 van €11 en kopen - UBS

ING Groep: naar €17,30 van €17 en kopen - UBS

Agenda 15 februari

00:50 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (Jap)

06:30 Industriële productie - Vierde kwartaal (Jap)

07:00 DSM - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Volkswagen - Cijfers vierde kwartaal

07:15 Randstad - Cijfers vierde kwartaa

08:00 Werkloosheid - dec (VK)

09:30 Consumptie huishoudens - dec (NL)

09:30 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (NL)

09:30 Internationale handel - dec (NL)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (eur)

11:00 Handelsbalans - dec (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - dec (Dld)

14:30 Empire State index - feb (VS)

14:30 Producentenprijzen - jan (VS)