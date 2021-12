Vooruitzichten voor beleggers in 2022: duurzaam beleggen wint verder terrein

Voor beleggers is 2021 een goed jaar geweest. De angst voor grote economische problemen door de coronamaatregelen bleek ongegrond. Het einde van het jaar is ook een moment om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar 2022.

Krijgen we opnieuw een fantastisch beursjaar of is de koek op? Wie zal het zeggen. In dit artikel geef ik aan waarmee beleggers rekening moeten houden.

Terugblik 2021

Op het moment van schrijven staat de MSCI wereldindex sinds begin dit jaar meer dan 16% in de plus. De Nederlandse AEX-index heeft zelfs nog beter gepresteerd, dankzij de chipmakers ASML, ASMI en BESI en zwaargewicht ING. De grote beursgenoteerde bedrijven zijn op weg om in 2021 recordwinsten te behalen. Ondanks corona, of in sommige gevallen zelfs dankzij corona.

Grote online en IT-bedrijven hadden geen last van de lockdownmaatregelen. De voorbeelden zijn legio: Microsoft profiteerde van meer werken op afstand, Amazon van de toename in online shoppen en Netflix verkocht meer abonnementen omdat we thuis vermaak zochten.

Corona gaf de centrale banken een reden om het stimulerende monetaire beleid voort te zetten, hoewel de kritiek op dat beleid steeds sterker wordt - zeker nu de inflatie op het hoogste niveau sinds 1982 staat.

Gaat de inflatie wel dalen?

Prijzen stegen de afgelopen jaren minimaal, maar de laatste maanden is de inflatie opgelopen tot meer dan 5%. Als verklaring wordt de mismatch tussen vraag en aanbod gegeven. Door de uitbraak van corona is het aanbod (en het vervoer uit Azië) van onderdelen ontregeld.

Daardoor ontstaan tekorten en stijgen de prijzen. De ECB en de Amerikaanse Fed geven aan dat dit tijdelijk is. Als de balans herstelt, neem de inflatiedruk af. Ik hoop dat de centrale bankiers gelijk hebben, maar tot nu toe hebben ze al een tijdje ongelijk.

Er zijn ook andere redenen voor de hoge inflatie. Bijvoorbeeld de vergrijzende samenleving, waardoor een mismatch op de arbeidsmarkt ontstaat. Het tekort aan IT-personeel en vakmensen in de productie wordt niet gemakkelijk opgelost.

Een andere trend is het terughalen van de productie uit Azië. In eerste instantie door de politieke spanning tussen de VS en China en later vanwege de Corona-onzekerheid over de aanvoerlijnen. Mocht de inflatie niet dalen, dan moeten centrale banken het stimulerende beleid versneld afbouwen. Versnelde ‘tapering’ zal zeker invloed hebben op de koersen.

Geopolitieke ontwikkelingen

Risico’s voor beleggers komen ook uit de geopolitieke hoek. Hierboven is de relatie tussen China en de VS al benoemd. Dat is een soort gewapende vrede. Verder is er nog Rusland, dat een cruciale rol speelt bij de gasvoorziening van Europa. Het land deinst er niet voor terug om de aanvoer van gas te gebruiken als machtsmiddel. Die dreiging heeft de afgelopen maanden geleid tot enorme schommelingen in de gasprijs.

Sinds deze maand houdt de wereld bovendien rekening met een poging van Rusland om Oekraïne binnen te vallen. De Amerikaanse president Joe Biden zou Vladimir Poetin al hebben gewaarschuwd dat de VS in dat geval zware economische sancties zullen instellen tegen Rusland. Dit thema zal geen directe invloed hebben op het bedrijfsleven, maar zal wel zorgen voor beweeglijkheid van de aandelenkoersen.

Invloed van het coronavirus

In 2022 zal het coronavirus nog steeds een rol spelen op de financiële markten. Tot nu toe blijkt het virus onvoorspelbaar. Het gaat niet weg en de wereld zal ermee moeten leren omgaan. Overheid, bedrijfsleven en burgers moeten daar ieder hun eigen weg in vinden.

Beursgenoteerde bedrijven hebben zich aangepast en zijn in staat gebleken hun resultaten te verbeteren. De verwachting is dat het virus minder impact zal hebben op de economie in 2022 en dat de bovengemiddelde economische groei doorzet.

Duurzaam beleggen wint verder terrein

In de afgelopen jaren is duurzaam beleggen steeds belangrijker geworden. Vanaf 2020 ging meer dan de helft van de nieuwe instroom van geld naar duurzame beleggingen.

In 2022 zal de opmars van duurzaam beleggen naar verwachting doorzetten. Daarvoor zijn de volgende redenen:

1. Hoog op de politieke agenda

De opwarming van de aarde en de energietransitie staan hoog op de politieke agenda. Zo heeft de nieuwe Duitse coalitie ambitieuze duurzame onderwerpen opgenomen in het regeerakkoord. De overheid legt de bal neer bij de financiële sector en beleggers. Hoewel fase 2 van de SFDR- richtlijn tot 1 januari 2023 is uitgesteld, zullen overheden duurzaam beleggen blijven stimuleren.

2. Verbetering data

De afgelopen jaren stijgt de beschikbaarheid én het gebruik van data, ook op het gebied van duurzaamheid. Dataspecialisten vinden nieuwe methodes om verschillende vormen van duurzaamheid meetbaar te maken, denk bijvoorbeeld aan biodiversiteit en een inclusief HR-beleid.

Vervolgens kunnen aan de hand daarvan beleggingsproducten worden ontwikkeld en neemt het aanbod van duurzame beleggingsoplossingen toe.

3. Positief momentum

De afgelopen jaren is het rendement van duurzame aandelen beter. De MSCI World Social Responsible index (die bestaat uit een wereldwijd mandje duurzame koplopers) presteerde over de eerste elf maanden van 2021 ruim 5% beter dan de brede MSCI World index.

Dat is voor het zesde achtereenvolgende jaar dat de duurzame index een hoger rendement haalt. Beleggers kopen liever aandelen die goed hebben gepresteerd in het verleden, en zullen dus eerder voor duurzame aandelen kiezen.

Conclusie

Beleggers hebben in 2021 geprofiteerd van mooie rendementen. Voor 2022 ziet het sentiment er ook goed uit. Bedrijven hebben zich aangepast aan de coronamaatregelen, getuige de sterke winstcijfers. Verder economische herstel zal bedrijven extra meewind geven.

Toch zijn er ook risico’s: de hoge inflatie zorgt door kritiek op het stimulerende beleid van centrale banken en geopolitiek roeren China en Rusland zich. In ieder geval zal duurzaam beleggen in 2022 opnieuw belangrijker worden.