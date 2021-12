Outlook AEX 2022

Zo rond 21 december, de kortste dag van het jaar, is het traditioneel tijd voor een vooruitblik op het nieuwe beursjaar. Daarom een AEX-outlook op 2022.

Technisch staat de AEX weifelend aan de vooravond van het nieuwe beleggingsjaar. Net als alle andere aandelenmarkten beweegt ook de Nederlandse beurs nog steeds opwaarts. Maar de uptrend verloopt de laatste weken erg stroef.

Hadden we in de AEX eerder dit jaar te maken met correcties van 3 tot 5%, gaandeweg werden de uitslagen steeds forser. De huidige correctie bedraagt inmiddels een kleine 10%.

Overal laten de belangrijkste beurzen stevige correcties zien binnen opwaartse technische plaatjes. Hoewel een buy-the-dips-strategie nog steeds gerechtvaardigd lijkt, is het wellicht verstandig om eerst een technisch een duidelijke bodem af te wachten.

Positief

Het goede nieuws is dat de AEX afgelopen maandag is opgevangen door de 200-dagenlijn, die toevallig samenvalt met de sterke steun rond 751,06 punten. Dus als het meezit, dan herstelt de Nederlandse beurs vanaf dit niveau. Positief is ook dat we de beste beleggingsmaanden van het jaar tegemoet gaan, die in de periode tot en met april liggen.

Aan de negatieve kant laat de AEX een eerste lagere top zien rond 809,16 punten (gevormd op 8 december). Zwak is ook dat de index onder de septembertop rond 800-801 is gezakt. De oorzaken van de nervositeit zijn bekend: stevige inflatie, logistieke problemen in de aanvoerketens en economische fall-out van de wereldwijde pandemie.

Buy the dips blijft geldig

Ik keek aanvankelijk vooruit naar een sterk begin van 2022. Op basis van de recente volatiliteit moet ik mijn enthousiasme iets dimmen. Maar de dips mogen nog steeds gekocht worden.

Langetermijn-pullback met veel steun rond 600-630

Positief in het lange technische beeld van de AEX vanaf 2009 is, dat elke correctie van betekenis op een hoger niveau is opgevangen, wat een duidelijk teken is van koopkrachtige vraag onder de markt.

In mijn Tostradamus-blog van begin november heb ik aangegeven dat de voormalige weerstandszone 600-632 punten een zeer sterk vangnet biedt. Bij een eventuele daling naar dat niveau zou een langetermijn-pullback optreden, waarbij de AEX rond die voormalige toppen wordt opgevangen.

Conclusie voor 2022

In het beste geval herstelt de AEX vanaf de bodem rond 751. In 2022 verwacht ik niveaus richting 900 punten. De kans op dit scenario schat ik op 75%. Wel eerst een technisch duidelijke bodem af te wachten.

In het slechtste geval zakt de AEX door de steun 751. Dan valt de bodem eruit. Het vangnet ligt er pas rond 600-630. De kans op dit scenario schat ik op 25%.

AEX korte termijn

De AEX-index heeft de bodem van begin 3 december rond 769,14 punten gebroken. De volgende steun 751,06 punten (bodem van 8 oktober) is direct opgezocht. Pas na een definitieve doorbraak daarvan mag men verdere koersdalingen niet meer uitsluiten. De AEX-index heeft weerstand rond 809,16 punten (gevormd op 8 december).

AEX lange termijn

Recent zakte de koers van de AEX-index terug onder de voormalige toppen rond 800-801 punten. De Nederlandse beurs verzwakte hierdoor en moet nu de accu even opladen. Technisch neemt de AEX-index een adempauze. Dit vertaalt zich in een meer consoliderend koersverloop boven 751,06 punten (bodem van 8 oktober). Deze steun is nog niet in gevaar.

Meerjarig technisch plaatje nog zeer sterk

In het meerjarige technische plaatje van de AEX is nog steeds een krachtige opwaartse beweging zichtbaar. Wel valt op dat na de uitbraak boven de voormalige toppen van 2002, 2008 en 2019 (rond 600-632 punten) er nog geen grote correctie is opgetreden. Deze oude horde is op de grafiek hieronder met de blauwe (A-A') en paarse lijnen (B-B') afgebakend.

Pas bij een doorbraak onder steun 751,06 punten komt er ruimte voor een grotere daling. In dat geval zou de AEX de voormalige weerstandszone 600-632 punten weer kunnen opzoeken. Dan treedt een langetermijnpullback op, waarbij de AEX rond die voormalige toppen wordt opgevangen.

