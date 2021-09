Slotcall: Chinese vastgoedcrisis groot potentieel risico

De doorbraak van de 800-puntengrens heeft zich beperkt tot een dag. Al bij opening dook de AEX (-1,2%) stevig omlaag. Een duidelijke trigger kan ik niet vinden. Omdat het nieuws beperkt is, wordt Evergrande er door de traditionele media weer bij gehaald.

De problemen rondom het Chinese vastgoedfonds zou beleggers zorgen baren. Nou, daar heb ik de laatste dagen eerlijk gezegd weinig van gemerkt. Gisteren noteerden we in Amsterdam immers nog op een hoogste stand ooit. De vastgoedcrisis in China is voor de lange termijn echter wel een groot potentieel risico.

In het Aziatische land worden er teveel woningen gebouwd, waardoor er spooksteden zijn ontstaan. Iets waar we ons in Nederland geen voorstelling van kunnen maken. In de IEX-Beleggerspodcast legde IG-analist Robbert Manders uit waarom de Chinese vastgoedcrisis een potentiële zwarte zwaan is. Een uitzending die u naar mijn mening niet mag missen.

Vandaag bij IEX geweest en met @KoertsNiels en @ArendJanKamp hun podcast opgenomen. Was weer erg leuk. We hadden het natuurlijk over #Evergrande, maar ook over #shell en praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen bij #Facebook https://t.co/G7FwH9i896 — Robbert Manders, CFA (@RobbertM_IG) September 23, 2021

Terug naar het Damrak. Het zijn met name de technologiebedrijven die vandaag terrein prijsgeven. Just Eat Takeaway (-4,1%), Adyen (-2,8%) en ASMI (-3,3%) zijn hiervan het voorbeeld. Ook Randstad (-3,0%) gaat omlaag, maar dit komt doordat de uitzender €1,62 ex-dividend gaat. Hiervoor gecorrigeerd resteert er slechts een min van 0,3%.

Universal Music Group

Universal Music Group (UMG) (+1,3%) is het platenlabel achter talloze grote artiesten als The Weeknd, Taylor Swift en Rihanna, en is sinds deze week genoteerd aan het Damrak. Het is een spin-off van het Franse mediaconglomeraat Vivendi, die het overgrote deel van zijn belang verdeelt onder aandeelhouders. Vivendi houdt zelf 10% vast, het Chinese Tencent heeft 20% en Pershing Square Holding heeft 10%.

Met een market cap van €43 miljard en een free float van 60% is het aandeel op termijn verzekerd van een plekje binnen de AEX. Universal profiteert van de toenemende populariteit van streamingsdiensten. Deze partijen staan de helft van hun omzet af aan platenlabels zoals UMG.

UMG is dus een echte cashcow. Het aandeel noteert momenteel tegen 31 keer de getaxeerde winst over 2022. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Majorel

De beleggers die zich voor de IPO van Majorel inschreven, hadden zich waarschijnlijk toch iets anders voorgesteld van deze beursintroductie. Het callcenter, dat in ruim 30 landen actief is, sluit op €31 en dat is zo'n 6% onder de IPO-prijs van €33.

Deze IPO is overigens een private placing, wat betekent dat particuliere beleggers niet mee mochten doen. Achteraf een gelukje. De verkopende partijen zijn Bertelsmann, Saham CRI en Saham Outsourcing. Zij verkopen in totaal 20 miljoen aandelen met een overtoewijzing van maximaal 3 miljoen stukken. De free float komt daarmee uit op 20%.

Dit is onvoldoende om uit te mogen komen in de AEX. Overigens is de market cap van €3 miljard ook ontoereikend. Over het eerste halfjaar behaalde het bedrijf een winst van €80 miljoen. Of het aandeel interessant is om op te pikken, leest u in dit artikel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. Wellicht is dit de reden dat banken en verzekeraars vandaag outperformen.

Nederland: +4 basispunten (-0,11%)

Duitsland: +3 basispunten (-0,23%)

Italië: +5 basispunten (+0,78%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (+0,92%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (+1,45%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,3%

AEX deze maand: +0,4%

AEX dit jaar: +26,7%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +29,2%

China door het putje

Amsterdam blijft deze week wat achter ten opzichte van de Europese indices, al moeten we de uitslagen ook weer niet overdrijven. Wat opvalt, is dat technologie een paar mindere dagen achter de rug heeft. De Nasdaq100 zakt bijvoorbeeld 0,7%. Ook de Chinese beurzen kregen weer de nodige klappen te verwerken, zo levert de Hang Seng index zo'n 4% in.

AEX

Royal Dutch Shell (+4,7%) zorgt ervoor dat de hoofdindex op het nippertje in het groen weet te sluiten. Het olie- en gasbedrijf verkocht zijn schalievelden in het Permian Basin voor $9,5 miljard aan ConocoPhilips. Laatstgenoemde kreeg vanuit de Amerikaanse media meerdere keren de vraag of ze niet te veel hebben betaald. Kortom, Koninklijke Olie heeft weer goede zaken gedaan.

Dat laatste geldt niet voor Just Eat Takeaway (-11,3%). De maaltijdbezorger is gesloten op het laagste niveau van dit jaar. Voor ArcelorMittal (-5,1%) is het ook een week om snel te vergeten.

AMX

De prijs voor de meest miraculeuze stijger van de week gaat naar Air France-KLM (+15,2%). Concurrent Lufthansa doet een pijnlijke emissie en ineens trekt het sentiment onder de luchtvaartmaatschappijen aan. Schiet mij maar lek. Intertrust (+6,4%) krabbelt ook wat op. Alfen (-5,0%) zakt daarentegen weg, al beleeft de energiespecialist nog altijd een prima beursjaar. Met een koerswinst van ruim 17% YTD is immers niets mis.

ASCX

De bewegingen van onze kleine aandelen zijn deze week beperkt. Accsys (+3,9%) plukt de vruchten van een positieve trading update en de analisten van KBC zijn wat enthousiaster geworden over ForFarmers (+1,6%). Tot slot zakt CTP zonder duidelijk aanwijsbare reden 3,5%.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend heb ik de eer om de vooruitblik te schrijven. Fijn weekend toegewenst!