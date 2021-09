Daar zitten we dan voorbeurs met AEX 800 en Evergrande

De AEX indicatie is vlak rond 800 en vinger opsteken wie niet met open mond naar de beurs kijkt. Of met het angstzweet klotsend in de oksels.

Het gáát maar door met die rally, terwijl er meer dan genoeg issues zijn. Evergrande en misschien de hele Chinese economie, energieprijzen, transportkosten, algehele inflatie, supply chain en wat al niet meer. Enfin, China beweegt nu vlak, de dollar doet lager, commodities stijgen, crypto zakt en de rentes staan stil.

Dit is de VIX Index, ofwel volatiliteit. Risk-off happens fast too is het anno 2021:



Intussen bij Evergrande (-11,6%)... Het fonds geeft niet thuis vandaag. Net als de Fed zegt ook de ECB dat er weinig direct besmettingsgevaar is. Dat is natuurlijk het grootste gevaar, net als sentiment. Verder is iedere scenario nu speculeren. Weekend voor de deur, misschien dat er dan iets en zo speculeer ik zelf ook al.

Het bedrijf is failliet, daar komt het wel op neer enu maar zien hoe China dit afhandelt. In onze beurspodcast die we gisteren al hebben opgenomen, hebben we het hier ook uitgebreid over.

Evergrande stays silent on its $83 million dollar bond interest payment, leaving investors in limbo https://t.co/Hb9dassUtd — CNBC (@CNBC) September 24, 2021

Alsof er niks aan de hand is, dendert intussen bij ons die AEX dus maar door en komt er ook weer een (buitenlands) bedrijf naar het Damrak. Aan belangstelling geen gebrek geloof ik, het IPO sentiment is de laatste tijd goed - zie UMG maar. Veel succes Majorel.



De opening moet nog handen en voeten krijgen:

Is Duitsland soms dicht vandaag, of de obligatiemarkt? De Bund is zoek. Enfin, let u op de rentes vandaag na die rally gisteren:

De agenda met Randstad en de Duitse Ifo Geschäftklima over deze maand:

00:30 Inflatie - Augustus (Jap)

00:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September vlpg. (Jap)

09:00 Randstad - Ex-dividend

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - September (Dld)

15:00 Ondernemersvertrouwen - September (Bel)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Augustus (VS)

En dan nog even dit

Een dochter:

Shares in Evergrande’s EV unit slide following a report that the company has missed salary and supplier payments https://t.co/qeCWQp4gsQ — Bloomberg Markets (@markets) September 24, 2021

Net als de Fed en zoe noemt geen namen:

Europe has ‘limited’ direct exposure to Evergrande’s debt crisis, Lagarde says https://t.co/rI0TQUNdTK — CNBC (@CNBC) September 24, 2021

TSMC gaat ons redden:

Taiwan's TSMC says working to overcome global chip shortage https://t.co/Z4iR9p8mjE pic.twitter.com/78xUHkqMXy — Reuters (@Reuters) September 24, 2021

Afhankelijk van de wind, we zijn terug in vorige eeuwen:

The U.K. will experience a shift in the weather next week, including strong winds that will ease its dependence on expensive natural gas to produce electricity https://t.co/dRVTesBUq2 — Bloomberg Markets (@markets) September 23, 2021

Het is niet te hopen:

ECB's Lagarde warns energy price pressures could outlast Covid supply shocks https://t.co/hVfhvm9ALa — CNBC (@CNBC) September 24, 2021

Het is menens:

Tips? Tips:

Twitter will let users send and receive tips using Bitcoin as part of a broader push to help users make money from the service https://t.co/HBTOEUqxII — Bloomberg Markets (@markets) September 23, 2021

Zondag dus, ik wen de Duitsers veel wijsheid toe:

Without Merkel, many German voters don't know who to vote for https://t.co/VNpHk1XrC4 — CNBC (@CNBC) September 24, 2021

Veel plezier en succes vandaag.