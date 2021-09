Heftig, maar niet rampzalig: AEX zoekt naar de bodem

Bericht delen via:

Technisch zitten er wat lichte krasjes in het technische plaatje van de AEX, die op zoek is naar een bodem.

Het was een heftige beursdag gisteren, maar niet rampzalig. Technisch is er wat schade opgetreden, daarover verderop meer, maar erg serieus is het niet.

Buy the dips

Uiteindelijk denk ik dat in deze markt een 'buy the dips'-strategie interessant blijft. Dat passen de Tostrams-analisten immers al jaren succesvol toe. En voorlopig is dat, gegeven de huidige sterke lange termijn conditie, ook nog steeds de beste strategie.

Maar op de ultrakorte termijn zie ik nog geen concrete signalen die aangeven dat we de bodem nu al gezet hebben.

In het schaderapport van de AEX zie ik:

steile uptrend is gebroken

gap is gevormd op de plek van de trendbreuk

failure, doordat de uitbraak boven 800 niet is vastgehouden

Aan de positieve kant:

de wat oudere uptrend is intact (blauwe stippellijn)

deze correctie (van top 804,47 tot teen 773,24) valt binnen de range van voorgaande correcties dit jaar

In lijn met eerdere correcties

Ik wil het laatste puntje, de omvang van voorgaande correcties, even toelichten aan de hand van de lange termijn AEX-grafiek. Daarop zijn de correcties met rode cirkeltjes afgebakend:

De eerste cirkel omvatten de eerste twee correcties van 2021. Die bedroeg 33 punten in de week van 25 januari en 42 punten een maand later.

Binnen de tweede cirkel zit de correctie tussen 677,88 en 718,50 punten: dat zijn ruim 40 punten

In de derde cirkel zit de dip van week 29 (mei), die tussen de high van 719,26 en de low van 677,88 ruim 41 punten bedroeg.

In de vierde, kleinste cirkel zit een correctie van twee weken, die gemeten tussen het high rond 778,96 en het low 755,33 slechts 23,63 punten groot was.

Ten slotte de huidige correctie. Daarvan lag het high afgelopen vrijdag dus op 804,47 en het low gisteren op 773,23 punten. Deze correctie is nu nog aan de gang, maar bedraagt tot nu toe 31,24 punten

Kortom, de huidige correctie is qua duur en omvang niet groter dan voorgaande dips. Maar ik wacht met het oppoetsen van mijn oude 'buy at dips'-strategie nog een dagje af.

Vandaag bekijk ik de AEX index op korte en op lange termijn.

Korte termijn analyse



De AEX-index heeft het steile ultrakorte stijgende trendkanaal verlaten, maar de technische schade is beperkt. Op dit moment adviseren we om even geen nieuwe actie te ondernemen.

Een eventuele verdere correctie zal heel veel steun ondervinden op de bodem van 19 augustus rond 755,33 punten. Daar ligt bovendien de onderkant van de wat oudere uptrend, die met de blauwe stippellijn is gemarkeerd.

Lange termijn analyse

De AEX-index is gestrand op ons eerste berekende koersdoel rond 800 punten. De recente correctie heeft geen schade aangebracht, want de onderliggende stijgende trend is intact. Na een uitbraak boven de weerstand van 800 punten wordt 840 het volgende opwaartse koersdoel.

De stijgende 200-dagenlijn van de AEX-index wijst op een positieve technische conditie. Ook het feit dat de index boven de 200-dagenlijn beweegt, is uitermate positief. Voorlopig is er dus helemaal niets aan de hand.