Slotcall: Winstverwachtingen lopen terug

Vanochtend stonden alle seinen op groen voor een eerste slot boven 800 punten, maar in de loop van de middag zakte het sentiment weg. Een duidelijke trigger ontbreekt. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen over september, gemeten door de Universiteit van Michigan, is in de prik en hetzelfde geldt voor het Europese inflatiecijfer.

Het algemeen prijspeil in de EU steeg in augustus met 3% op jaarbasis en dat is precies het cijfer waar economen rekening mee hielden. Anderzijds moeten we deze koersdaling van 1,1% voor de AEX ook weer niet overdrijven. Sinds maart, het moment waarop de AEX door de 700 punten brak, is de hoofdindex nog niet serieus gecorrigeerd. Dan kunnen we deze baaldag wel hebben.

Het zijn met name de cyclische aandelen die vandaag een tik krijgen. ArcelorMittal (-4,2%), ASML (-2,3%) en ASMI (-2,0%) zijn hiervan het voorbeeld. Het is opvallend dat de AMX-fondsen veel beter blijven liggen. De midcap daalt vandaag maar 0,3%. Normaal gesproken gaan de kleine fondsen op een dag als deze een tikje harder omlaag. Simpelweg omdat ze een hoger risicoprofiel kennen.

Arend Jan viel vanochtend trouwens nog niets interessants op. De winstverwachtingen lopen namelijk terug. Is dit dan het begin van een gezonde correctie?

Net nu #AEX op 800 staat te shinen, lopen - dat zat er in? - winstverwachtingen terug. Als t maar geen trend wordt, want tegen weer 19x keer verwachte winst is index historisch erg duur. Staat wel record lage rente tegenover pic.twitter.com/htOpftRxgf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 17, 2021

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Het drama rondom het Chinese Evergrande en de impact op de financiële markten

Wat te doen met de stijgende gasprijzen en een aandeel die hiervan profiteert

Is de 800-grens nou wel of niet verbroken?

Goed nieuws Galapagos

Amazonspook waart rond Just Eat Takeaway

De twee positieve verrassingen van het cijferseizoen

Welk aandeel de voorkeur heeft. ArcelorMittal of AMG?

Flow Traders en Virtu

Handelende Fed-bestuurders

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell (-0,7%) kondigde gisteren aan om in Rotterdam de grootste bioraffinaderij van Europa te bouwen. Daarnaast bracht het bedrijf een minderheidsbelang in het Braziliaanse Raizen, dat een grote producent van biofuels uit suiker is, naar de beurs. Het zijn signalen dat de olie- en gasgigant weldegelijk bereid is mee te doen met de energietransitie.

Deze investeringen vormen voor analist Martin Crum overigens geen aanleiding om zijn taxaties voor het olie- en gasconcern bij te stellen. Het gaat immers om langetermijninvesteringen die dus pas op een later moment serieus gaan renderen. Momenteel koerst Koninklijke Olie tegen circa 10 keer de getaxeerde winst over 2022.

Gelet op de lage rente op het eerste oog een aantrekkelijke waardering, al is het prijskaartje natuurlijk niet voor niets zo schappelijk. Er is een war on fossils gaande en daarom is een discount terecht. Of het aandeel toch koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. Wellicht is dit de reden waarom banken en verzekeraars vandaag outperformen.

Nederland: +3 basispunten (-0,17%)

Duitsland: +3 basispunten (-0,28%)

Italië: +3 basispunten (+0,72%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunt (+0,85%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (+1,38%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,1%

AEX deze maand: +0,1%

AEX dit jaar: +26,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +28,9%

China door het putje

De Chinese beurzen verliezen deze week circa 5%. Het naderende faillissement van de Chinese vastgoedgigant Evergrande is de trigger. De Nederlandse beurzen eindigen daarentegen in het groen. Zwaargewicht Royal Dutch Shell helpt met een plus van 2,7% een handje.

AEX

DSM (+3,8%) zet zijn Materials-divisie in de etalage. De focus komt nu te liggen op gezondheid, voeding en bioscience. Een sector waar het bedrijf hogere marges behaalt dan bij Materials. De verzekeraars doen het als gevolg van de gestegen rente ook goed. Prosus (-6,7%) gaat daarentegen mee met de Chinese crackdown en over Just Eat Takeaway (-6,9%) waart het Amazon spook.

AMX

OCI (+10,9%) lost een obligatielening ter waarde van $540 miljoen (rente 5,25%) vervroegd af. De schuldgraad, evenals de rentelasten, gaan hierdoor komend jaar stevig omlaag, wat het risicoprofiel van de kunstmestproducent ten goede komt. Galapagos (-4,1%) meldde vandaag nog goed nieuws over zijn medicijn Jyseleca tegen Colitis Ulcerosa, maar de markt is niet onder de indruk. De grafiek van Intertrust (-8,2%) wordt met de dag enger.

ASCX

Accsys (+4,6%) leverde over de afgelopen vijf maanden puike resultaten af, zo steeg de omzet met 51% tot €40 miljoen. Maandag kom ik voor Premium langs met een update. De fantasie in TomTom (-5,9%) is van korte duur gebleken en ook CM.com (-3,0%) ligt er de laatste weken zwakjes bij. Sinds de uitgifte van de converteerbare obligatie is de koers zo'n 10% gezakt.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!