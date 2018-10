Garmin verhoogt verwachtingen andermaal

Gepubliceerd op | Views: 274

SCHAFFHAUSEN (AFN) - Navigatiespecialist Garmin heeft zijn verwachtingen voor het lopende jaar iets verder opgeschroefd. De van oorsprong Amerikaanse branchegenoot van het Amsterdamse TomTom blijft het goed doen met zijn diensten en producten, met uitzondering van de divisie Auto.

Na het tweede kwartaal was de producent van onder meer fitnesshorloges, actiecamera's en specialistische navigatieproducten voor onder meer op het water en in de lucht ook al positiever over de prestaties. In de update over het derde kwartaal werden verdere margeverbeteringen, een hogere winst per aandeel en een lager belastingtarief in het vooruitzicht gesteld.

Garmin werd groot met navigatiekastjes voor in de auto, maar die werden goeddeels overbodig door de opkomst van navigatie-apps op smartphones. Bij de autotak, die het vooral van zulke kastjes en camera's moet hebben, was sprake van een omzetdaling met 16 procent. De overige divisies waren goed voor een dubbelcijferige groei.

De totale kwartaalomzet van Garmin steeg met 8 procent tot 810 miljoen dollar. De nettowinst steeg van 151 miljoen naar 184 miljoen dollar.