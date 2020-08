ING plakt koopadvies op WDP

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - ING is weer begonnen met het volgen van logistiek vastgoedfonds WDP. De analist die het fonds volgde is gewijzigd en de nieuwe marktvorser plakt een koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 33,50 euro.

WDP had bij ING eerder een hold-advies en een richtprijs van 19,57 euro. Volgens de bank profiteert de onderneming van twee grote trends op hetzelfde moment. Dat zijn de groei in e-commerce en de toenemende interesse in logistieke ruimte.

Het aandeel WDP stond maandag omstreeks 09.30 uur 1,4 procent hoger op 30,01 euro.