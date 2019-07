Euronext groeit door overname Oslo Børs

Gepubliceerd op | Views: 242 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext heeft in het tweede kwartaal meer omzet in de boeken gezet. Dat had het bedrijf, dat onder meer de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon omvat, te danken aan de overname van Oslo Børs. De overname van de Noorse branchegenoot werd in juni afgerond en het bedrijf telt sinds half juni mee in de cijfers van Euronext.

Afgezien van de overname kende Euronext een moeizaam kwartaal door lagere handelsvolumes. De strategie van omzetdiversificatie wierp ook vruchten af, volgens topman Stéphane Boujnah.

In totaal steeg de omzet naar 159 miljoen euro, van 156,3 miljoen euro een kwartaal eerder. De bijdrage van Oslo Børs aan de omzet bedroeg 4,5 miljoen euro. Euronext stelde tegenover omzetgroei door beursgangen en uit datadiensten een daling uit de omzet van handel in contanten.

Daling

Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg, mede door gedaalde kosten, met 12 procent tot 98,1 miljoen euro. Onder de streep hield Euronext 53,4 miljoen euro over. Die daling van 4,4 procent had te maken met eenmalige kosten voor de aankoop van Oslo Børs, uitgestelde dividendbetalingen van Euroclear en hogere financieringskosten.

Euronext houdt op 11 oktober een investeerdersdag. Daar zal het bedrijf meer informatie geven over de verwachte synergievoordelen die het met de overname van Oslo Børs verwacht te behalen. De invoeging van de nieuwe tak in het Euronext-model is al begonnen.