Vopak breidt uit in Houston en Sydney

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak breidt zijn capaciteit uit in het Amerikaanse Houston en in het Australische Sydney. Dat meldde Vopak in een handelsbericht over het tweede kwartaal.

Vopak breidt zijn chemische terminal Deer Park in de haven van Houston uit met 33.000 kubieke meter. In Sydney gaat het om een expansie van de terminal met 105.000 kubieke meter voor opslag van schone petroleumproducten en luchtvaartbrandstof. Deze uitbreidingen beginnen allebei in het tweede kwartaal van 2021.

Verder kondigde Vopak aan een belang te nemen van bijna 11 procent in het Duitse Hydrogenious LOHC Technologies dat zich bezighoudt met technologie voor veilige en kosteneffectieve opslag van waterstof. Vopak doet mee aan een investeringsronde samen met Mitsubishi Corporation, Covestro en AP Ventures ter waarde van 17 miljoen euro. Volgens Vopak zal waterstof een belangrijke rol gaan spelen in de toekomstige vraag naar schone energie.

Eelco Hoekstra

De omzet van Vopak bedroeg in het tweede kwartaal 316,8 miljoen euro, met een bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten (ebitda ex-items) van 208 miljoen euro. De bezettingsgraad van de opslagtanks lag op 84 procent, tegen 86 procent in het eerste kwartaal.

Topman Eelco Hoekstra sprak van solide financiële prestaties, terwijl de uitvoering van de strategie op koers ligt. Vopak is nog bezig met afronding van de verkoop van terminals in Amsterdam, Hamburg en het Spaanse Algeciras, terwijl in april een belang in een dochterbedrijf in Estland werd verkocht. Het uitbreidingsprogramma voegt in totaal 3,2 miljoen kubieke meter aan capaciteit toe in 2018 en 2019. Vopak blijft investeren in groei van het terminalnetwerk in 2020 en daarna.