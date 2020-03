Inflatie eurozone flink gedaald door lagere energieprijzen

Gepubliceerd op | Views: 678 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in de eurozone is in maart flink gedaald onder druk van de lagere energieprijzen. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopig cijfer. De inflatie kwam uit op 0,7 procent op jaarbasis, van 1,2 procent in februari. Dat is het laagste niveau sinds oktober. Economen rekenden in doorsnee op een daling van de inflatie tot 0,8 procent.

De kerninflatie, zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, zakte naar 1 procent van 1,2 procent een maand eerder. De energieprijzen zijn scherp gedaald door de prijzenoorlog op de oliemarkt tussen Saudi-Arabië en Rusland en de negatieve impact op de olievraag door de coronacrisis.

De inflatie in de eurozone ligt nu ver verwijderd van de doelstelling van bijna 2 procent bij de Europese Centrale Bank (ECB). Het is nu de vraag welke effecten de coronacrisis en de economische steunmaatregelen van de ECB op de inflatie gaan hebben de komende tijd. Mogelijk kunnen de prijzen verder onder druk komen te staan omdat de Europese economie voor een groot deel plat is gelegd door de crisis.