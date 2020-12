Ctac beëindigt activiteiten in Frankrijk

DEN BOSCH (AFN) - Automatiseerder Ctac staakt zijn activiteiten in Frankrijk. Dat is de uitkomst van een strategische review. Ctac neemt ook afscheid van de betrokken medewerkers. Verder is Ctac er naar eigen zeggen in geslaagd om het langslepende juridische geschil met een cliënt te beëindigen zonder verdere nadelige gevolgen voor het resultaat.

Volgens topman Henny Hilgerdenaar van Ctac is de operatie in Frankrijk niet in staat gebleken om op duurzame basis aandeelhouderswaarde te creëren. "Gelet op de minimale omvang en de marktomstandigheden in Frankrijk is een verandering van resultaten ook niet voor de hand liggend. De beëindiging leidt tevens tot meer focus voor onze activiteiten in Nederland en België."

De kosten die zijn gepaard met de beëindiging van de activiteiten in Frankrijk zullen worden verantwoord in het resultaat over het vierde kwartaal van dit jaar. In de loop van komend voorjaar gaat de stekker in Frankrijk er definitief uit. Het wegvallen van het "negatieve resultaat" in Frankrijk zal naar verwachting positief doorwerken op de brutowinst van de onderneming in het eerste kwart van volgend jaar.