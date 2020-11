Wall Street opent lager

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag op de laatste handelsdag van november overwegend met verliezen geopend. Beleggers op Wall Street nemen even een adempauze na de opmars van de voorbije periode, aangewakkerd door de coronavaccinhoop.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,7 procent lager op 29.700 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3624 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq was vlak op 12.263 punten.

Farmaceut Moderna kondigde aan goedkeuring aan te vragen voor zijn coronavaccin in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Dat doet het Amerikaanse bedrijf nadat de werkzaamheid ook na een uitgebreide analyse is gebleken. Het vaccin is voor 94,1 procent effectief en er zijn nauwelijks ernstige bijwerkingen. Het aandeel Moderna won ruim 17 procent.

Verder gaat de aandacht uit naar de oliesector, nu landen van oliekartel OPEC en bondgenoten (OPEC+) praten over het al dan niet verlengen van de afspraken over productiebeperkingen. Vooruitlopend op die beslissing zakte de olieprijs maandag iets weg nadat eerder de hoogste stand in maanden werd bereikt. Oliebedrijven als Chevron, Occidental Petroleum, ExxonMobil en ConocoPhillips leverden tot 2,4 procent in.

S&P Global (plus 1,6 procent) staat eveneens in de schijnwerpers. Het bedrijf achter kredietbeoordelaar S&P maakte bekend 44 miljard dollar te willen betalen voor marktonderzoeker IHS Markit. De deal wordt volledig in aandelen afgehandeld. Als de overname door toezichthouders wordt goedgekeurd worden twee van de grootste aanbieders van data op Wall Street samengevoegd.

Veder ijlt koopjesfestijn Black Friday na op de markten. De verkopen op de dag zelf bleven achter bij de verwachtingen. De vrees voor het virus maakte dat minder koopjesjagers zich op de winkelstraten waagden. Winkelbedrijven als Macy's en Best Buy daalden tot 4,2 procent. Amazon won juist 0,5 procent.