Goed resultaat NatWest, maar uitdaging in het verschiet

EDINBURGH (AFN/BLOOMBERG) - De Britse bank NatWest heeft in het derde kwartaal minder geld aan de kant hoeven zetten voor slechte leningen. De bank die voorheen als Royal Bank of Scotland door het leven ging zag herstel optreden in het derde kwartaal en zette ook een winst in de boeken.

Met weer stijgende coronabesmettingen en strengere maatregelen in delen van het Verenigd Koninkrijk ziet NatWest-topvrouw Alison Rose 'uitdagende tijden' in het verschiet. Steunmaatregelen van de Britse overheid vanwege de coronacrisis lopen deze week af, net nu de maatregelen weer strenger worden. Ook de onzekerheid over een brexitdeal speelt op de achtergrond mee.

In de afgelopen periode reserveerde NatWest 254 miljoen pond (omgerekend ruim 281 miljoen euro) voor leningen die mogelijk niet terug worden betaald, wat aanzienlijk minder is dan in het tweede kwartaal. De bank denkt voor heel dit jaar dichter bij de 3,5 miljard pond aan voorzieningen dan 4,5 miljard pond uit te komen. Die bandbreedte had NatWest eerder gegeven.

De operationele winst van NatWest kwam uit op 355 miljoen pond.