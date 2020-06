Sparta neemt doelman Van Leer over van Ajax

Gepubliceerd op | Views: 182

ROTTERDAM (AFN) - Sparta Rotterdam heeft keeper Benjamin van Leer overgenomen van Ajax. De 28-jarige Van Leer tekent voor twee seizoenen op het Kasteel.

"Door het vertrek van Ariel Harush en de blessure van Tim Coremans, wisten we dat het halen van een keeper een prioriteit was", zegt technisch directeur Henk van Stee. "Met Benjamin halen we er een binnen die al meerdere seizoenen eredivisie-ervaring heeft. De staf, met name keeperstrainer Frank Kooiman, is erg enthousiast en we verwachten dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren."

Van Leer speelde slechts één officiële wedstrijd voor Ajax, waar hij drie jaar geleden een contract tekende. In 2017 stond hij onder de lat in de bekerwedstrijd tegen Scheveningen, die met 5-1 werd gewonnen. In het seizoen 2018-2019 werd hij verhuurd aan NAC Breda.

Coremans liep half juni een zware knieblessure op en is maanden uitgeschakeld.