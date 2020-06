Gemengde gevoelens bij FNV over steunpakket KLM

Gepubliceerd op | Views: 742 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Vakbond FNV heeft gemengde gevoelens over het steunpakket om luchtvaartmaatschappij KLM door de crisis te loodsen. De bond is blij dat een faillissement is afgewend. Maar de opgelegde voorwaarden aan het personeel wekken wervel bij de bond, die vooral veel medewerkers op de grond vertegenwoordigt.

Net als collega-bonden is FNV niet te spreken over de veelal in beton gegoten plannen van het kabinet en KLM, zonder dat daarvoor overleg is geweest. "Het terrein van de arbeidsvoorwaarden is het terrein van de vakbonden en werkgevers", aldus FNV. "Waar de werkgever mee mocht praten over de voorwaarden van dit steunpakket en misschien zelfs nog wel wat wensen mocht indienen, worden de vakbonden en de FNV geconfronteerd met het opgelegde kader.

De FNV vindt het onder meer onbespreekbaar dat aan de ene kant de werknemers loon moeten inleveren en dat er tegelijkertijd een reorganisatie moet komen waar gedwongen ontslagen deel van uitmaken. "Wij kunnen niet akkoord gaan met gedwongen ontslagen, zeker ook omdat het doel van de steunmaatregelen behoud van werkgelegenheid is", aldus de bond.

Medewerkers leveren in

Verder hekelt de bond ook het gegeven dat alle medewerkers in moeten leveren, waar eerder afgesproken zou zijn dat personeel dat het minst verdient, ontzien zou worden. FNV dreigt met acties, als KLM niet aan een aantal eisen voldoet.

Zo wil FNV voorkomen dat personeel dubbel wordt geraakt met en het inleveren van loon en gedwongen ontslagen. Verder mag KLM de situatie nu niet misbruiken om een nieuwe flexibele schil te creëren. Ook mag KLM van FNV geen gebruik maken van stagiaires als goedkope arbeidskrachten en moet de maatschappij stoppen met het uitgeven van contracten voor vijf jaar.

De laatste eis heeft betrekking op de werkdagen van grondpersoneel. Die zouden standaard een werkdag van 8 uur moeten hebben. Nieuwe medewerkers zouden een contract krijgen waarbij ze vijf dagen maximaal zes uur mogen werken.