'Ondergang FNG zadelt banken op met strop van 258 miljoen euro'

BRUSSEL (AFN/BELGA) - De noodlijdende modegroep FNG, het bedrijf achter ketens als Steps, Brantano en Miss Etam, heeft voor 258 miljoen euro aan schulden uitstaan bij banken. Dat heeft de Belgische krant De Tijd berekend. Onder meer ABN AMRO en ING zouden tientallen miljoenen hebben geleend aan de onderneming.

Onlangs werd duidelijk dat het winkelbedrijf door de coronacrisis in financieel zwaar weer is terechtgekomen, want FNG verzocht obligatiehouders om een uitstel van afbetalingen. Het bedrijf geeft in zijn jaarverslag, dat met vertraging werd gepubliceerd, aan nog altijd te werken aan een herschikking van de schulden. Het bedrijf sloot het jaar af met een nettoverlies van 292 miljoen euro, terwijl het bedrijf 734 miljoen euro schulden heeft. Dat bedrag is inclusief obligatie- en leaseschulden.

De grootste blootstelling, zowat 75 miljoen euro, heeft BNP Paribas Fortis. ING leende 65 miljoen euro, ABN AMRO en Belfius elk 50 miljoen euro. De schade kan nog oplopen, want FNG kreeg eind april voor 20 miljoen euro aan noodkredieten. Van welke bank of banken dat geld kwam, wilde het bedrijf niet zeggen.