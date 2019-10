'Nestlé overweegt afstoten Chinese bedrijven'

Gepubliceerd op | Views: 258 | Onderwerpen: China

VEVEY (AFN) - Levensmiddelengigant Nestlé overweegt om controlerende belangen in twee slecht presterende Chinese bedrijven van de hand te doen. Daarbij zou de branchegenoot van Unilever mikken op een opbrengst van meer dan 1 miljard dollar. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van inwijden. Nestlé zelf weigert commentaar te geven.

Het gaat om Hsu Fu Chi, een lokaal zoetwarenmerk, en Yinlu, bekend om zijn kant-en-klare Chinese pap. Nestlé verwierf beide bedrijven in 2011, in de hoop mee te profiteren van de sterk toenemende consumentenvraag in de Volksrepubliek. Maar de laatste jaren is de economische groei in China steeds meer aan het afzwakken. Dat zou de situatie hebben veranderd, vandaar dat de opties nu tegen het licht gehouden zouden worden.