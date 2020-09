Licht lagere opening op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 273

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag bij opening dicht bij huis gebleven, na de mooie koerswinsten van maandag. Beleggers op Wall Street kijken vooral uit naar het eerste grote tv-debat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden dat wordt gehouden in Cleveland, Ohio.

De Dow-Jonesindex noteerde na enkele minuten 0,1 procent lager op 27.549 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde een fractie tot 3350 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,1 procent hoger gezet op 11.130 punten.

Kort na aanvang van de beursdag worden cijfers gemeld door onderzoeksbureau Conference Board over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in september. Verder worden de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgd. Het aantal mensen dat wereldwijd is overleden als gevolg van het virus is de grens van een miljoen gepasseerd.

Uber

Uber Technologies leverde 1,1 procent in. Het taxibedrijf zou azen op de aankoop van Free Now, de autodeeldienst van de Duitse autobouwers Daimler en BMW. Met de aankoop zou het bedrijf zijn marktaandeel in Europa en Latijns-Amerika flink vergroten. Maandag werd nog bekend dat Uber zijn taxivergunning in Londen terug krijgt.

Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) spant een eigen rechtszaak aan tegen de Amerikaanse juweliersketen Tiffany (min 0,6 procent) vanwege de mislukte overnamedeal ter waarde van meer dan 16 miljard dollar af. LVMH beticht Tiffany van slecht management tijdens de coronacrisis. Tiffany spande op zijn beurt eerder een zaak aan tegen LVMH om de overname alsnog door te laten gaan.