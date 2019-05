Polen zien af van inlijven Cryo-Save

Gepubliceerd op | Views: 464 | Onderwerpen: Polen

AMSTERDAM (AFN) - Het Poolse PBKM ziet af van een overname van vrijwel alle activiteiten van stamceltak Cryo-Save van het in Amsterdam genoteerde Esperite. Eerder was daarover een voorlopig akkoord getekend, maar na het boekenonderzoek hebben de Polen besloten de deal niet door te zetten. Volgens Eperite werden de partijen het niet eens over de voorwaarden van de verkoop.

PBKM, voluit Polski Bank Komórek Macierzystych, had eigenlijk tot eind juni exclusief de mogelijkheid om tot een definitief akkoord te komen. Dat hele proces wordt nu stopgezet. Esperite bekijkt momenteel naar eigen zeggen een breed scala aan strategische alternatieven voor zijn stamcelbankactiviteiten.

De beëindiging van het zogeheten Memorandum of Understanding met PBKM heeft volgens Eperite geen gevolgen voor een eerder dit jaar aangekondigde samenwerking met betrekking tot de opslag van stamcellen van Cryo-Save in de laboratoria van PBKM in Warschau. Die deal blijft van kracht voor de afgesproken looptijd van 5 jaar en kan met wederzijdse instemming van de partijen worden verlengd.