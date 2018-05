Gepubliceerd op | Views: 656 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Value8 verwacht een sterke kasgeneratie in 2018. Dat zegt de beursgenoteerde investeringsmaatschappij in een handelsupdate over de eerste vier maanden van het jaar.

Naar eigen zeggen is de financiële positie van Value8 ,,onverminderd sterk''. De onderneming stelt daarnaast tevreden te zijn over de progressie bij de niet-beursgenoteerde bedrijven in zijn portefeuille.

Vorig jaar werd nog 11,2 miljoen euro aan kapitaal gegenereerd. Begin deze maand heeft Value8 zijn bankfaciliteit bij Rabobank gehalveerd. Hierdoor zijn de balansverhoudingen verder verbeterd. Het bedrijf kende eind vorig jaar een solvabiliteit van 82 procent. Volgens Value8 is een percentage tussen de 60 en 80 hier zeer solide, hetgeen ruimte biedt voor toekomstige groei en acquisities.