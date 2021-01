Signify boekt meer winst, maar toch gaan er banen verloren

EINDHOVEN (ANP) - Verlichtingsbedrijf Signify heeft het afgelopen kwartaal meer winst gemaakt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toch werd donderdag bekend dat de voormalige lichttak van Philips wereldwijd meer dan 700 banen gaat schrappen, waarvan 250 in Nederland. "We maken onze organisatie slanker om onze indirecte kosten te verlagen, die als gevolg van de coronapandemie zijn gestegen", zegt topman Eric Rondolat.

Signify verwacht nog lang last te hebben van de effecten van de coronacrisis. De aankondiging van Signify om banen te schrappen ligt gevoelig omdat de beursgenoteerde onderneming onlangs nog bekendmaakte 170 miljoen euro uit te trekken voor een bijzonder dividend voor de aandeelhouders. Daarnaast wil het bedrijf de schuldenlast verder afbouwen.

Op een 7,4 procent hogere omzet van bijna 1,9 miljard euro zette Signify in het vierde kwartaal een winst van 137 miljoen euro in de boeken. In hetzelfde kwartaal vorig jaar boekte het bedrijf nog 98 miljoen euro winst. Dat geeft wel een vertekend beeld omdat de voormalige lichttak van Philips door de overname van het Amerikaanse Cooper eind vorig jaar flink is gegroeid. De vergelijkbare omzet, een betere graadmeter, bleef bijna 6 procent achter ten opzichte van een jaar eerder.