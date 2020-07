Sherwin-Williams beperkt omzetverlies dankzij doe-het-zelvers

Gepubliceerd op | Views: 194

CLEVELAND (AFN) - Verffabrikant Sherwin-Williams heeft het omzetverlies dat wordt veroorzaakt door de coronacrisis in het tweede kwartaal beperkt gehouden. Dat komt onder meer dankzij de toegenomen verkoop van verf voor doe-het-zelvers in de Verenigde Staten en Canada. De winst van het Amerikaanse bedrijf is een beetje gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De omzet van Sherwin daalde in het tweede kwartaal van 4,9 miljard naar 4,6 miljard dollar. In dezelfde periode steeg de winst met 27 procent op jaarbasis naar 596 miljoen dollar.

De verffabrikant verwacht dat de omzet over heel 2020 ongeveer even hoog zal uitvallen als vorig jaar. Sherwin verhoogt de winstverwachting van 16,46 tot 18,46 dollar per aandeel naar 19,21 tot 20,71 dollar. Het bedrijf maakt daarbij wel de kanttekening dat er veel onzekerheid is door de coronapandemie.