'Kleine winsten bij opening Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York openen woensdag naar verwachting met bescheiden plussen, na de verliezen een dag eerder. Er zijn wat macro-economische cijfers. Verder is er weinig belangrijk nieuws voor beleggers om de handel te sturen.

De technologiefondsen zoals Apple, Google-moederbedrijf Alphabet, Facebook en Microsoft lijken wederom lager te gaan openen, waarmee de neergang van de afgelopen tijd zou worden voortgezet. Er blijven zorgen over de waardering van techbedrijven.

Op de economische agenda staan gegevens over onder meer de groothandelsvoorraden en de voorlopige woningverkoop in de VS. Daarnaast komt de Amerikaanse overheid met informatie over de olievoorraden. Mogelijk kunnen deze cijfers invloed hebben op de olieprijzen.

Toshiba

Bij de bedrijven op Wall Street mag de Amerikaanse specialist op het gebied van apparatuur voor vaatchirurgie Spectranetics op aandacht rekenen. Spectranetics wordt voor 1,9 miljard euro overgenomen door Philips. De prijs van 38,50 dollar per aandeel die het bedrijf daarvoor over heeft, ligt 27 procent boven de slotkoers van het aandeel op Wall Street op dinsdag.

Verder werd bekend dat het Japanse Toshiba de producent van onder meer harde schijven Western Digital aanklaagt om die te laten stoppen met het belemmeren van de verkoop van zijn chiptak. Toshiba eist een schadevergoeding van 1 miljard dollar van Western Digital.

Technisch probleem

Ford kondigde een grote terugroepactie aan. Het autoconcern roept in Noord-Amerika circa 400.000 voertuigen terug vanwege een technisch probleem.

Levensmiddelenproducent General Mills kwam voorbeurs met cijfers. De maker van onder meer ontbijtgranen, ijs en diepvriespizza's overtrof met zijn kwartaalresultaten de verwachtingen van analisten, geholpen door kostenbesparingen.

Monsanto

Huizenbouwer KB Home gaf ook inzage in de boeken en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Zadenhandelaar Monsanto, die wordt overgenomen door het Duitse Bayer, publiceerde eveneens kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 0,5 procent lager op 21.310,66 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 2419,38 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1,6 procent tot 6146,62 punten.