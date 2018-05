Gemalto tekent pact met Qualcomm

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - Digitaal beveiliger Gemalto heeft een samenwerking getekend met het Amerikaanse chipconcern Qualcomm. Daarbij gaat Gemalto zijn mobiele connectiviteitsoplossingen integreren met Snapdragon, het mobiele pc-platform van Qualcomm.

Er werden geen financiële details gemeld over de samenwerking. Volgens de partijen zal de eerste reeks apparaten met Snapdragon en technologie van Gemalto in 2019 in gebruik worden genomen.