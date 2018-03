Thales lanceert bod op alle aandelen Gemalto

Gepubliceerd op | Views: 1.056

PARIJS (AFN) - Het Franse technologiebedrijf Thales heeft zijn bod op alle aandelen van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto formeel gelanceerd. Het bod bedraagt 51 euro per aandeel (cum dividend) in contanten.

De aanmeldperiode loopt tot 6 juni. Op 18 mei zal de overname worden besproken op de aandeelhoudersvergadering van Gemalto. Thales betaalt in totaal circa 4,6 miljard euro voor Gemalto. De overname heeft de unanieme steun van de raden van bestuur van beide bedrijven. De deal werd in december aangekondigd en moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond. Gemalto zal dan van de beurs verdwijnen.

Het bod zal gestand worden gedaan bij onder meer de aanmelding van minstens 67 procent van de aandelen, de goedkeuring van toezichthouders en bij het uitblijven van grote tegenvallers. Ook moet er geen hoger bod op Gemalto komen.

Leidende speler

Door samen te gaan ontstaat een leidende speler op het gebied van digitale beveiliging. Thales brengt zijn eigen digitale beveiligingsactiviteiten onder bij Gemalto dat dan onder de huidige naam één van de zeven divisies wordt van het concern. Dit onderdeel zal geleid worden door Gemalto-topman Philippe Vallée.

Gemalto is gespecialiseerd in het maken van chips en software voor beveiliging. Die worden onder meer toegepast in paspoorten en auto's. De onderneming is ook de grootste maker van simkaarten voor mobiele telefoons, een markt die erg onder druk staat. Gemalto had in 2017 een omzet van 3 miljard euro. Er werken bij het bedrijf zo'n 15.000 mensen. Thales is wereldwijd actief op het vlak van luchtvaart, transport, defensie en beveiliging. Er werken zo'n 64.000 mensen bij het concern, in 56 landen. Vorig jaar behaalde de onderneming een omzet van bijna 16 miljard euro.

Gemalto sloeg voor de toenadering van Thales nog een overnamebod van het eveneens Franse Atos af. Atos had 46 euro per aandeel op tafel gelegd voor AEX-fonds Gemalto. Het aandeel Gemalto eindigde dinsdag op 49,35 euro.