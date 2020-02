Afname dieselkosten stuwt winst Volkswagen

Gepubliceerd op | Views: 1.403 | Onderwerpen: autoindustrie

WOLFSBURG (AFN) - Volkswagen heeft vorig jaar een hogere winst geboekt dan een jaar eerder. Het Duitse autoconcern profiteerde van een stijging van de autoverkopen, waarbij bovendien vaker modellen werden verkocht die winstgevender zijn. Daarnaast drukten kosten wegens het slepende schandaal rond sjoemeldiesels minder zwaar op de resultaten.

De aangepaste operationele winst, waarbij eenmalige posten niet zijn meegerekend, steeg tot 19,3 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 17,1 miljard euro. De nettowinst nam met 13 procent toe tot 13,3 miljard euro.

In januari maakte Volkswagen al bekend zijn wereldwijde verkopen met 1,3 procent te hebben verhoogd tot 11 miljoen voertuigen. Dat leverde een ruim 7 procent hogere omzet op van 252,6 miljard euro.

Volkswagen verwacht dit jaar ongeveer even veel auto's te verkopen als vorig jaar. Tegelijkertijd verwacht het bedrijf, die relatief veel last heeft van verstoringen in China door het nieuwe coronavirus, dat 2020 een moeilijk jaar voor wordt voor automakers door de afzwakkende economische groei. Daar komen strengere emissie-eisen voor auto's en hevigere concurrentie bovenop.