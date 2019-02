'Fransen dwarsbomen mogelijk mandaat Elbers'

Gepubliceerd op | Views: 1.313 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - Frankrijk gaat mogelijk voor de herbenoeming van Pieters Elbers als baas van KLM liggen. Volgens de Franse krant Les Echos gaan er geluiden op bij het Franse ministerie van Economische Zaken om de aandeelhoudersvergadering van april uit te stellen. Daar wordt onder meer over de nieuwe termijn voor Elbers gestemd.

Ook de toetreding van de Nederlander in de directie van Air France-KLM kan volgens bronnen niet worden aanvaard, zo schrijft de krant. Frankrijk was eerder verrast door de staatsdeelneming van Nederland in Air France-KLM. Na de verrassende zet door het kabinet klonken in Parijs woorden als geniepig en onvriendelijk. Vrijdag komen ministers van beide landen bijeen om over de luchtvaartcombinatie te praten.

Les Echos schrijft dat de Fransen vanwege hun langjarige aandeelhouderschap in Air France-KLM een groter stemrecht hebben. Daarbovenop heeft het personeel van Air France ook 4 procent van de holding in handen. Daarmee hebben de Fransen de overhand, aldus Les Echos.