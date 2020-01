BAM boekt vooruitgang met Britse opdracht

Gepubliceerd op | Views: 949 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - Bouwer BAM boekt in het Verenigd Koninkrijk progressie met de bouw van een nieuw kantoor voor chemiereus INEOS. Met die opdracht is een bedrag van 23 miljoen pond gemoeid.

BAM had nog niet eerder melding gemaakt van de opdracht in Runcorn, nabij Liverpool. Het vier verdiepingen tellende gebouw biedt straks plaats aan 475 medewerkers. Eerder had BAM ook het nieuwe hoofdkantoor van INEOS gebouwd.