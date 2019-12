'Zwitserland kan Libra-munt niet goedkeuren'

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: Zwitserland

ZÜRICH (AFN/RTR) - Libra, de cryptomunt van Facebook, is in zijn huidige vorm mislukt. De digitale munteenheid kan dan ook niet worden goedgekeurd, stelt de Zwitserse minister van Financiën en president Ueli Maurer. Facebook wil de Libra-munt in Zwitserland goedgekeurd krijgen door de autoriteiten.

"Ik denk niet dat Libra in zijn huidige vorm een kans heeft omdat centrale banken het mandje met valuta's dat de waarde bepaalt niet zullen accepteren", zei Mauer tegen de Zwitserse omroep SRF. "Het project is mislukt."

Sinds Facebook met plannen kwam voor de Libra-munt, is er al de nodige kritiek op het project vanuit politici en toezichthouders. Zij maken zich zorgen om zaken als privacy, de invloed die Libra zou hebben op monetair beleid en veranderingen aan het financiële landschap.

Libra moet een zogenaamde 'stablecoin' worden. Dat betekent dat de waarde van de munt gekoppeld is aan één of meerdere bestaande munteenheden of andere waardepapieren. Daarmee moeten de enorme waardeschommelingen waar cryptomunten als bitcoin last van hebben, worden voorkomen.