DGB krikt omzet op in eerste halfjaar

HARDENBERG (AFN) - DGB Group heeft zijn omzet in de eerste helft van het jaar zien stijgen. Het voormalige Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) noteerde in tegenstelling tot een jaar eerder bovendien zwarte cijfers.

De netto-omzet kwam uit op 8,7 miljoen euro tegenover 6,8 miljoen een jaar eerder. Onder de streep bleef 260.000 euro over. Een jaar eerder was dat nog een verlies van 735.000 euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) verbeterde naar een plus van 1,1 miljoen van een min van 800.000.

Het bedrijf laat weten dat het eerste halfjaar met de nieuwe naam boven verwachting is afgesloten. Voor het hele jaar wordt vastgehouden aan de eerder afgegeven ebitda-verwachting van 1,56 miljoen euro.