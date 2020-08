'Beurshandel in teken toespraak Fed-baas Powell'

Gepubliceerd op | Views: 1 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal donderdag naar verwachting licht hoger beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. Beleggers kijken vooral uit naar de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal geven tijdens de jaarlijkse Jackson Hole bijeenkomst, die vanwege de coronapandemie online zal plaatsvinden. Op het Damrak kwamen onder meer detacheerder DPA, biotechnoloog Vivoryon en elektronicaproducent Neways nog met cijfers.

Philips kondigde aan Intact Vascular over te nemen. Het zorgtechnologieconcern verwacht de overname in het derde kwartaal af te ronden. Daarnaast zal het aandeel B&S Group mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Morgan Stanley hebben hun beleggingsadvies voor de distributeur en groothandel verlaagd.

Detacheerder DPA Group kampte in de eerste jaarhelft met minder vraag naar de diensten van zijn professionals vanwege de coronacrisis. Dat leidde onder meer tot een lagere omzet. Het bedrijf verkleinde daarom ook zijn eigen personeelsbestand in deze periode. Door kostenbeheersing, bleven de gevolgen van het coronavirus op de bedrijfsvoering van DPA beperkt. Het bedrijf denkt dat de onzekerheid op zijn markten door het coronavirus nog wel even aanhoudt en geeft geen financiële verwachtingen.

Flink verlies Vivoryon

Vivoryon zag het verlies in de eerste zes maanden flink stijgen. De biotechnoloog gaf fors meer uit voor de ontwikkeling van zijn kandidaat-medicijn tegen Alzheimer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vivoryon heeft nog geen omzet om daar tegenover te stellen en dus groeide het verlies ook.

Neways boekte in de eerste jaarhelft een nettowinst van 800.000 euro. De orderportefeuille daalde met 13,4 procent ten opzichte van eind 2019. Techbedrijf CM.com wist in de eerste jaarhelft flink te profiteren van extra investeringen door bedrijven om online hun klanten te kunnen bedienen. De tak van het bedrijf die kaartverkoop regelt voor onder meer musea had wel last van de coronacrisis, maar ook daar zag de onderneming in de laatste maand van de periode weer groei. Ook kon het bedrijf daar diensten voor vouchers en teruggave van geld aanbieden.

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index klom 0,6 procent tot 563,28 punten en de MidKap won 0,4 procent tot 813,50 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent. Londen won een fractie. Ook Wall Street ging verder vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de plus op 28.331,92 punten. De brede S&P 500 won 1 procent en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,7 procent.

De euro was 1,1829 dollar waard tegen 1,1820 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 43,40 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 45,78 dollar per vat.